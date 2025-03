"Teže mi je bilo da čuvam Dražena nego Džordana": Maksvel ispalio rafal psovki kad su mu ga pomenuli

Vernon Maksvel je priznao da mu je u karijeri bilo najteže da igra protiv Dražena Petrovića, a nije se uzdržao od psovanja.

Izvor: Instagram/allthesmoke

Dražen Petrović je prije svoje tragične smrti odigrao četiri sezone u NBA ligi i ostavio je veliki trag. Iako u prve dvije sezone od 1989. do 1991. godine nije puno igrao u Portlandu, u naredne dvije je bio lider Njujork Niksa i itekako su ga zapamtili. Sada je o njemu govorio jedan od najboljih defanzivaca tih godina u NBA ligi Vernon Maksvel.

Dvostruki NBA šampion koji je u karijeri igrao za Sant Antonio, Hjuston, Filaldelfiju, San Antonio, Orlando, Šarlot, Sakramento, Sijetl i Dalas igrao je od 1988. do 2001. godine, a sada je Metu Barnsu u jednom podkastu rekao da mu je bilo teže da čuva Dražena Petrovića nego Majkla Džordana. Svaka druga riječ tokom ovog govora bila je "motherfucker", pa smo to izostavili iz prevoda...

"Vjerovatno je Dražen Petrović najpotcijenjeniji igrač protiv koga sam igrao. Da čovječe, imao sam noćne more zbog tog lika. Nikada nisam vidio ništa slično. Pre bih čuvao prokletog Majkla Džordana nego njega. Toliko mi je bilo teško sa njim. Taj lik mi je davao poene. Bio sam toliko frustriran, nisam mogao da ga zaustavim. Ne možeš da mu daš centimear. Sve je davao, bio je trostruka prijetnja. Umio je da te zaj*** sa fintom, igrači u Evropi. Razbijao me je, imao sam noćne more zbog njega. Prašio mi je guzicu, samo sam skakao na te finte", rekao je Vernon Maksvel.

Ko je Vernon Maksvel?

Poznat kao "Pobješnjeli Maks", Vernon Maksvel je u karijeri imao ukupno 10,912 poena, 2.200 skokova i 2.912 asistencija. Igrao je kao bek i plejmejker, a došao je u ligu nakon četiri sjajne godine na Univerzitetu Florida. Izabran je kao 47. pik a vrhunac karijere doživio je u Hjustonu gdje je ostao najduže. Tu je u ekipi sa Hakimom Olajdžuvonom, Semom Kaselom, Robertom Orijem, Kenijem Smitom i Otisom Torpom uzeo dvije titule.

Dražen u NBA ligi

Izvor: YouTube/TheBruno2205

Prije nego što je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj Dražen Petrović je izabran u treći tim NBA lige za sezonu 1992/93. Poslije dominacije u Evropi i titula šampiona Evrope sa Cibonom dva puta, on je došao u Portland gdje mu se nije vjerovalo. Igrao je prosječno 12 minuta u prvoj i 7 minuta u drugoj sezoni prije nego što je trejdovan u Nju Džersi Netse. U prvoj punoj sezoni u Netsima igrao je 82 utakmice i 37 minuta po meču, prosečno je davao 20,6 poena. Sljedeće godine je odigrao 70 mečeva, 38 minuta prosječno i davao 22,3 poena po utakmici.