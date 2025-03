"Da li je vaš sin bolji od Dražena Petrovića?": Hrvati iznenađeni odgovorom oca Luke Dončića

Ko je bolji košarkaš, Luka Dončić ili Dražen Petrović? Otac slovenačkog košarkaša dobio je ovo pitanje u Hrvatskoj i iznenadio je odgovorom.

Luka Dončić ima tek 26 godina i već sada je jasno da je jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena. Gdje je tačno, znaćemo kada završi karijeru, međutim ako pitate njegovog oca Sašu Dončića - nema dileme da mora da uradi još mnogo da bi došao do najviših visina.

U razgovoru za HRT, Saša Dončić upitan je gdje je Luka Dončić u odnosu na pokojnog Dražena Petrovića, a malo je reći da su u Hrvatskoj bili iznenađeni odgovorom: "Dražen je ipak Dražen. On je legenda. Luka je još daleko od toga, ali mislim da je dobrom putu. Ne bi ih upoređivao, svatko je u svom vremenu među najboljima. Meni je drago da netko iz Evrope pokazuje da se kod nas prije i sad igra dobra košarka", rekao je otac slavnog košarkaša.

Naravno, to ne znači da ima nešto protiv svog sina, nego da izuzetno poštuje Dražena Petrovića: "Da li sam mislio da će Luka da dođe do ovih visina? Naravno, mislio sam da će to doći i prije, ha-ha", kazao je Saša Dončić i dodao da je još od malena Luka bio ispred svih: "Postojale su neke indikacije u mlađim kategorijama da bi se to moglo ostvariti. Bio je iznad svoje generacije, čak i iznad godinu dana starijih od sebe. Bilo je dosta nerealno očekivati ovakvo nešto, no mora se priznati da mu je uspon bio dosta brz".

Šta Luka Dončić misli o Draženu Petroviću?

Luka Dončić i Kajri Irving

Iako je rođen šest godina poslije njegove smrti, Luka Dončić je u svojoj kući od oca mogao da sluša o Draženu Petroviću, a gledao je i brojne "hajlajtse" kako bi stekao uvid o koliko sjajnom igraču se radi. U jednom intervjuu prije šest godina, rekao je koliko ga poštuje.

"Dražen Petrović je bio nevjerovatan. Bio je spektakularan igrač. Svi koji ga poznaju kažu da je bio veoma dobra osoba. Uzeo bih skoro sve iz njegove igre. Posebno njegov šut za tri. Nije mogao da promaši. Uzeo bih to za sebe", rekao je Luka.