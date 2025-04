Dominik Tim sažaljeva današnje tenisere: Sada je teško osvojiti grend slem kao i u eri "velike trojke"

Dominik Tim smatra da je i sada veoma teško osvajati grend slem turnir, a ne samo za vrijeme "velike trojke".

Dominik Tim, koji se nedavno penzionisao, vjeruje da je u tenisu i dalje teško osvojiti grend slem titulu, isto onoliko koliko je bilo teško i tokom ere Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Janik Siner i Karlos Alkaraz zauzimaju vrh svjetske liste, pa su samim tim i najveća prijetnja mladi teniserima.

Često se debatuje o kvalitetu tenisa, s obzirom na to da su se Rafael Nadal i Rodžer Federer penzionisali, a Novak Đoković postao je jedini igrač iz tog "zlatnog" doba. Međutim, Janik Siner je čvrsto na poziciji broj jedan, dok je Alkaraz treći na ATP rang listi, a njih dvojica su u kombinaciji osvojili posljednjih pet velikih turnira. Alkaraz (21) je dosad dva puta osvojio Vimbldon (2023. i 2024), jednom Rolan Garos (2024) i jednom US open (2022). S druge strane, Siner (23) je odbranio šampionsku titulu na Australijan openu (2024. i 2025), a osvojio je i US open 2024. i na taj način je ostvario tri uzastopna grend slem odličja na tvrdoj podlozi.

Zahvaljujući ovim velikim uspjesima, Italijan i Španac su jedini igrači mlade generacije koji su uspjeli da osvoje velike turnire. Sljedeći najmlađi koji je došao do trofeja bio je Danil Medvedev koji ima 29 godina... Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer ili kako su poznatiji - velika trojka osvojila je 66 grend slem titula. Među njima Srbin prednjači sa 24, Španac se zadržao na 22, a Švajcarac je osvojio 20, pa pored ovakvog učinka djeluje da drugi teniseri jednostavno nemaju šansu. O tome je govorio i Dominik Tim.

"Teško je osvojiti grend slem"

Momak iz Austrije ima 31 godinu i jednu grend slem titulu, osvojenu 2020. na US openu. Ipak, ostvario je nekoliko zapaženih rezultata na velikim turnirima, pošto je igrao finala Australijan opena (2020) i Rolan Garosa (2018. i 2019). Timu je jasno da postoje poteškoće u osvajanju grend slemova, zbog nekolicine igrača koji dominiraju teniskom scenom.

"Nadam se da će Saša osvojiti grend slem. Mislim da je njegova karijera previše dobra bez njega. Mada, čak i ako ne uspije, to je i dalje apsolutno senzacionalno. Ako osvoji grend slem, prilično lako bi mogao postati broj jedan jer igra tako dosledno i tako dobro", ispričao je Tim za "Tennis magazin".

"Svi su govorili da će biti lakše kada Velika trojka ili Velika četvorka nestanu... Sada imamo Sinera i Alkaraza, ako nisu povrijeđeni ili nisu iz nekog drugog razloga odsutni, obično morate da pobijedite jednog ili čak obojicu, a to je zaista teško. Mislim da je Sinera i Alkaraza danas vjerovatno teško pobijediti kao što su tada bili Federer ili Đoković. Postoje i neki drugi zaista dobri igrači poput Tejlora Frica - kada igra na zaista visokom nivou, kao na US Openu. Osvojiti grend slem nije ništa lakše nego pre pet ili deset godina", rekao je Tim.

