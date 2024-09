Divac i Dražen mogli da igraju zajedno u Hrvatskoj! Tačno je, napravio sam mu problem zbog te rečenice

Vlade Divac je otkrio da je malo nedostajalo da zajedno sa Draženom Petrovićem zaigra u Šibenki.

Vlade Divac i Dražen Petrović mogli su da igraju zajedno. I to u Šibenki. Malo je nedostajalo da se to dogodi, ali je sudbina bila drugačija. On je umjesto toga došao u Partizan, dok je čuveni Hrvat završio u Ciboni osamdesetih godina prošlog vijeka.