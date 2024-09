"Šta Amerikanci znaju o Draženu i Divcu? Ništa!" Grbović: Kažeš Srbija, ponove Sirija! Veze sa mozgom nemaju

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Goran Grbović jednom prilikom je govorio o tome koliko mu smeta američka predstava o odnosu Vlade Divca i Dražena Petrovića.

Izvor: ESPN/Screenshot/MN Press

Vlade Divac se pojavio na memorijalnom meču u čast Dražena Petrovića u Zagrebu, a tu je izviždan! Nisu mu oprostili u komšiluku bacanje zastave sa Svetskog prvenstva 1990. godine, pa je i Aco Petrović morao da smiruje strasti u Areni. Više puta je ispričana priča o zastavi iz Argentine, postojalo je mnogo verzija i kako bi i sam Vlade Divac rekao: "Fascinantno mi je da se i nakon skoro 30 godina ta priča povlači i uvijek čujem nešto novo". Ipak, svjedočenja učesnika, očevidaca i bliskih prjatelja daju pravu sliku o događaju.

Mnogo je toga o ovoj temi ispričano, mnogo je toga i izmišljeno pa se tako i Goran Grbović rekao šta misli o tome. Nekadašnji košarkaš Partizana objasnio je ko je zapravo Dražen Petrović. Dotakao se i dokumentarca "Jednom braća" u režiji ESPN koji je ispričao priču o odnosu Divca i Petrovića.

"Mrzim jednostrano ispričane priče. Šta su Amerikanci znali o Draženu i Divcu? Ništa. Njima kažeš Croatia, oni ponove Kazahstan, kažeš im Srbija, oni kažu Sirija. Veze s mozgom nemaju. Onaj ESPN, pa to nije čak ni Holivud, to je Las Vegas. Ako za života nisi rekao nekome nešto dok je taj bio živ, onda nemoj ni kad te osobe više nema", rekao je Grbović za "Indeks".

A, o tome kakav je zapravo Petrović bio najbolje svjedoči anegdota sa pobjedničkog postolja.

"Kad smo osvojili zlato na Univerzijadi u Zagrebu 1987. godine, medalje nam je dijelio Josip Vrhovec, u to vrijeme jedan od najvažnijih političara u Jugoslaviji i član Predsjedništva SFRJ. Ja Draženu nešto prokomentarišem, a on me samo pogleda i pita: ''A ko je taj?'' Takav je bio Dražen i takvog ga pamtim i ne želim da ga pamtim nikako drugačije", zaključio je Grbović.

A ŠTA SE ZAPRAVO DESILO?

Biserka i Aco Petrović, majka i brat legendarnog Dražena.

Riječi Gorana Grbovića jasno su opisale kakav je čovjek bio Petrović, ali izjava Hrvata čija je zastava završila na terenu dala je i dovoljno informacija o tome kakav je Valde Divac. Kako se situacija te 1990. u Argentini odvijala precizno je opisao Tomas Šakić, Hrvat iz Argentine koji je sve i "zakuvao".

"Ja sam čovjek koji je ušao u dvoranu Luna Park s hrvatskom zastavom, ona je porodična stvar. Ali da budem iskren, Divac mi je uzeo zastavu, ali je poslije vratio. Nikad nije pljunuo na nju, niti je gazio po njoj", priznao je Šakić za argentinske medije.

Poslije riječi Gorana Grbovića i priznanja Hrvata čija je zastava bila na terenu jasno je da sve ostale priče služe jedino kao bi unijele razdor u prijateljstvo. I sam Divac više puta je komentarisao incident.

"Uvijek je bolje nešto pogledati svojim očima nego mišljenje kreirati na temelju onoga što ljudi pričaju. Fascinantno mi je da se i nakon skoro 30 godina ta priča povlači i uvijek čujem nešto novo, da sam uradio ovo, da sam uradio ono", rekao je Divac, a potom i dodao:

"Tada je postojala Jugoslavija i u tom trenutku na parketu nisu bile potrebne nikakve druge zastave. Toj zastavi, koja se pojavila na parketu, tu nije bilo mjesto. Ta zastava nije bila hrvatska. Barem nije imala obilježja kakva je imala službena hrvatska zastava u to vrijeme. Ponavljam, Jugoslavija je postala prvak svijeta, mi smo tada igrali za tu zemlju i nijedna zastava osim jugoslovenske u tom trenutku ne bi imala šta da traži na parketu. Mislim da sam bio jasan", rekao je Divac.

