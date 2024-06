On je odveo Divca iz Partizana! Doveo ga u Lejkerse, pa ga šokirao: "Kao da me maljem udario s leđa"

Vlade Divac ostavio je srceparajuću poruku za Džerija Vesta koji je preminuo u 86. godini.

Džeri Vest preminuo je u 86. godini u Americi i od njega se opraštaju mnogi sadašnji i bivši NBA asovi. Među njima je i Vlade Divac koji ga odlično poznaje pošto su zajedno sarađivali u Lejkersima. Njega je upravo on doveo iz Partizana u Ameriku, ali je bio i čovjek koji ga je poslao u Šarlot.

Ostavio je čuveni košarkaš emotivnu poruku za njega. "Džeri, hvala ti mnogo za sve. Moja porodica i ja smo ti vječno zahvalni na svemu i na tome što smo te poznavali. Moje misli i molitve su sa tvojom porodicom. Neka tvoja duša počiva u miru", napisao je Divac.

Divac je odabran na draftu 1989. godine kao 26. pik od strane Lejkersa i tada je Vest bio generalni menadžer tima. On je bio zadužen za njegov dolazak iz Partizana u "grad anđela" tada. Bio mu je velika podrška i imao je uticaj na njegov razvoj. Ali, u sportu ponekad moraju da se donesu neke teške odluke, pa je tako 1996. godine Vest trejdovao Divca u Šarlot za Kobija Brajanta. Bio je to dobitnički potez za njega i franšizu, ali ne za Divca.

Vlade je tada bio u Evropi i spremao se za Olimpijske igre koje su se 1996. godine održavale u Atlanti.

"Tada sam se osjećao kao da mi je neko prišao s leđa i udario me maljem. Prvi put u karijeri mi se dogodilo nešto što nisam planirao. Bio sam skrhan. Rekao sam da neću da igram košarku zato što moram i da ja igram zato što uživam i jer se zabavljam. Imao sam 28 godina i nisam htio da idem negdje gdje će da me tjeraju da igram košarku. Rekao sam mom agentu da ne idem u Šarlot. Mnogo sam volio Los Anđeles kao grad i Lejkerse, za mnoge dječake koji su počinjali da se bave košarkom tada je to bio košarkaški raj gdje su bili Medžik Džonson i mnogi drugi", ispričao je Divac u jednom intervjuu tada.

Malo je nedostajalo da zbog njega propadne Kobijev trejd. Ko zna kako bi izgledala NBA liga da se to zaista desilo.

"Džeri i ja smo uvijek imali dobar odnos. On me sačekao na aerodromu 1989. godine kada sam draftovan. Imali smo emotivan sastanak zbog tog trejda. Vjerujem mu mnogo, on ima najbolji košarkaški um na svijetu. Kada ti on nešto kaže, onda u to vjeruješ", ispričao je Divac i dodao da mu je Vest mnogo pomogao u karijeri i da je zbog toga želio da završi sa košarkom baš u Lejkersima.

Divac je poslije Šarlota otišao u Sakramento i tamo je proveo pet sezona, igrao je sa Kingsima u velikom finalu baš protiv Lejkersa 2002. godine kada je u kontroverznoj sedmoj utakmici pobjedu odnio tim iz Los Anđelesa. Poslije toga se vratio u svoj prvi tim, ali je imao velike probleme sa leđima i zbog toga je u julu 2005. godine odlučio da ode u penziju.

