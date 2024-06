Džeri Vest dva puta dolazio u Beograd: Gledao utakmicu Zvezde i dobio poklon od čuvenog plejmejkera (FOTO)

Legendarni as Džeri Vest preminuo je u 86. godini, a u dva navrata je bio u Beogradu.

Legendarni Džeri Vest preminuo je u 86. godini. Otišao je u vječnost u svom domu u prisustvu svoje supruge Karen. Od njega se opraštaju mnogi i sadašnji i bivši NBA asovi i svi imaju samo riječi hvale za njega. U svojoj dugoj karijeri i igračkoj i u ulozi funkcionera uradio je pregršt dobrih stvari, a zanimljivo je da je dolazio i u Beograd.

Prvi put je to bilo 15. i 16. februara 2003. godine. Prvo je gledao utakmicu između Vršca i Lavova 063 u hali "Šumice", dok je pored njega bio NBA skaut Marin Sedlaček. Dan kasnije otišao je u "Pionir" i gledao utakmicu između Crvene zvezde i FMP-a i tada je dobio poklon od Skunija Pena. Njih dvojica imali su srdačan pozdrav. Godinu dana kasnije, u novembru 2004. godine je ponovo bio u Beogradu i gledao je košarkaški meč u Sedlačekovom društvu.

Cijelu igračku karijeru proveo je u Mineapolis Lejkersima, kasnije Los Anđeles Lejkersima sa kojima je osvojio i titulu 1972. godine, a bio je MVP finala tri godine ranije. Igrao je 14 puta na Ol-staru, a kao trener vodio je Lejkerse od 1976. do 1979. godine. Mnogo više uspjeha imao je u funkcionerskoj ulozi, najviše sa Lejkersima.

Inače, detalj po kome ga mnogi prepoznaju je NBA logo. Njegova silueta nalazi se na tom logu najjače košaraške lige na svijetu. I on je sam više puta rekao kako bi volio da je tu neko drugi, a ne on, jer ne voli kada je u centru pažnje, ali je jasno da će se to teško promijeniti u budućnosti.

