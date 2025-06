Zaćutao i kiselo se nasmijao, svi znali da misli na Đokovića: Ovaj skandal će odmah gurati pod tepih u Parizu

Svima je Novakovo ime bilo na vrhu jezika nakon što je Lorenco Muzeti pogodio sutkinju lopticom, ali se za to izvukao samo sa opomenom. Đoković je za isti incident bio kažnjen hitnom diskvalifikacijom, "u skladu sa pravilima grend slema".

Veliki skandal dogodio se na meču četvrtfinala Rolan Garosa Frensis Tijafo - Lorenzo Muzeti. Početkom drugog seta Italijan je šutnuo lopticu ka linijskom sudiji i pogodio ju je, a za to je kažnjen samo opomenom.

Bila je to scena za vjerovali ili ne, ako se uzme u obzir činjenica da je Novak izbačen sa US opena u septembru 2020. godine za mnogo slabiji udarac, u situaciji u kojoj nije ni gledao linijskog sudiju.

O tom trenutku bilo je rokeči na konferenciji za novinare posloke meča u kojem je Muzeti izborio plasman dalje. Amerikancu Tijafou Novakovo ime bilo je na vrh jezika, ali se uzdržao i nije rekao sve što misli.

"Hm... Da, očigledno je da je to uradio i ništa se nije dogodilo. Komično je. Tako je, kako je, ništa se nije dogodilo. Nema šta da se priča o tome. Očigledno nema dosljednosti. Tako je, kako je", izgovorio je Tijafo.

Pogledajte tu skandaloznu situaciju:

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident#RolandGarrospic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports)June 3, 2025

"Mislim da je i sudiji bilo očigledno"

Lorenco Muzeti bio je svjestan i morao je biti, jer je direktno šutnuo lopticu ka linijskom sudiji. Poslije meča se izvinjavao i u njegovim riječima moglo se vidjeti da je još uplašen zbog situacije u kojoj je trebalo da bude izbačen sa turnira, ako ćemo da primjenjujemo iste aršine na sve.

"Iskreno, bio je to zaista nesrećan splet okolnosti. Naravno da sam se iskreno uplašio, jer zaista nisam htio da naudim bilo kome, to se podrazumijeva. Zato sam odmah otišao do linijskog sudije da se izvinim i rekao sam 'oprosti', njoj kao i svima. Bilo je ispravno to što sam dobio opomenu, ali mislim da je sudija vidio da nije bilo moje namjere u vezi s tim i zato su me vjerovatno, znate, pustili da nastavim igram", kazao je Muzeti poslije meča.

Stiskao mišiće poslije pobjede

Lorenco Muzeti pobijedio je posle četiri seta (6:2, 4:6, 7:5, 6:2), a svojom nepromišljenošću natjerao je organizatore Rolan Garosa da gutaju knedle. Moraće da dobro sakriju ili potpuno ignorišu skandal koji je napravio, jer će mnogi postaviti logično pitanje - zar nije izbacivanje sa turnira postalo standard za ovakve situacije? Ili se ta najstroža mjera odnosi na Novaka Đokovića, ali ne na sve?

Muzetiju su progledali kroz prste i zato je prvi ušao u četvrtfinale, što je proslavio stiskanjem mišića nasred terena. U sljedećoj rundi, polufinalu, igraće protiv Karlosa Alkaraza, branioca titule. I biće to njegovo drugo grend slem polufinale, jer je igrao u istoj fazi Vimbldona prošle godine i izgubio od Novaka Đokovića u tri seta.

A kako je prošao Novak?

Kada je u ljeto 2020. godine na US openu slučajno pogodio sutkinju, Novak Đoković je odmah bio diskvalifikovan. Pogledajte tu situaciju:

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave.pic.twitter.com/BECdydrKFw — Mark Armstrong (@MarkPArmstrong)September 6, 2020

"U skladu sa pravilima grend slema, sudija na US openu je diskvalifikovao Novaka Đokovića sa turnira. Uradio je to nakon njegovog poteza - nenamjernog i opasnog pogađanja lopticom, učinjenog sa nenamjernim zanemarivanjem posljedica. Zato što je diskvalifikovan, Novak će izgubiti sve ATP bodove koje je stekao na US openu i biće kažnjen oduzimanjem finansijske nagrade koju je zaradio na turniru", saopštio je tada US open.