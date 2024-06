Preminuo legendarni Džeri Vest!

Legendarni NBA as Džeri Vest preminuo je u 86. godini.

Tužne vijesti stigle su iz NBA lige, preminuo je legendarni Džeri Vest. Potvrda je stigla iz Amerike i jedan od najpoznatijih igrača u istoriji košarke otišao je u vječnost u 86. godini. "Preminuo je mirno u svojoj kući, njegova supruga Karen bila je uz njega", stoji u saopštenju.

Celu igračku karijeru proveo je u Mineapolis Lejkersima, kasnije Los Anđeles Lejkersima sa kojima je osvojio i titulu 1972. godine, a bio je MVP finala tri godine ranije. Igrao je 14 puta na Ol-staru, a kao trener vodio je Lejkerse od 1976. do 1979. godine.

Ono po čemu je ostao posebno poznat jeste jedan detalj. NBA logo je napravljen po njemu, to je njegova silueta. "Volio bih da se nikada nije saznalo da sam ja na tom logu. Zaista to mislim, rekao sam to više puta. Znam da sam ja, prija mi zaista, ali ne želim da privlačim pažnju na sebe", rekao je Vest u jednom intervjuu 2017. godine i priznao da bi volio da se neko drugi tu nađe. Bilo je prijedloga da to bude Kobi Brajant, ali do promjene nije došlo i izvjesno je da nikada neće ni doći.

Još više uspjeha ostvario je kada je iz dresa obukao odijelo. Bio je u Lejkersima (od 1979. do 2000. godine), Memfisu (2002. do 2007), Golden Stejtu (od 2011. do 2017) i LA Klipersima (od 2017. do smrti). U Lejkersima je prvo radio kao skaut tri godine, pa je postao generalni menadžer i tada je u "grad anđela" doveo Peta Rajlija kao trenera, igrali su Medžik Džonson, Karim Abdul Džabar, Džejms Vorti, osvojili su pet titula. On je ujedno bio i čovjek koji je pokrenuo trejd za Kobija Brajanta, kada je poslao Vladu Divca u zamjenu, angažovao je Fila Džeksona za trenera i doveo Šakila O'Nila. Otišao je iz kluba 2000. godine, ali je i te kako imao uticaj na tri uzastopne titule ekipe od tada do 2002. godine.

U Grizlisima nije imao toliko uspjeha kao u Lejkersima, pa je 2011. otišao u Voriorse i tamo je bio jedan od članova Izvršnog odbora i bio je direktno zadužen za komunikaciju sa vlasnicima Džoe Lejkobom i Piterom Guberom. Dobio je i određene dionice u timu, a 2015. su "ratnici" osvojili prvu titulu poslije 40 godina, ulogu u tome imao je i Vest, dobio je i javno priznanje od kluba za sve tog.

Poslije uspjeha sa njima otišao je u Kliperse kao član Izvršnog odbora i stručni konsultant. Pokušao je sa trenerom Dokom Riversom da napravi tim za titulu i da krene u izgradnju nove ekipe, takozvani "rebuild", ali se to na kraju nije dogodilo.

Legendo, počivaj u miru!

