Bio je beskućnik, alkoholičar i svjetski šampion: Zbog Aleksa Higinsa danas svi gledaju snuker

Nekadašnji snukeraš Aleks Higins bio je revolucija u ovom sportu - najbolji na svijetu, milioner i beskućnik, superstar o kojem pišu tabloidi i bitanga koja prebija sudije.

Izvor: Youtube/TNT Sports Snooker/printscreen

Dok ljubitelji snukera širom svijeta razmišljaju da li će Džad Tramp ikada više osvojiti svjetsku titulu, da li je Roni O'Saliven završio karijeru i koliko još vrhunskih poteza ima u štapu veterana Marka Vilijamsa, Kinez Žao Sintong osvojio je Svetsko prvenstvo u legendarnom Krusibl teatru u Šefildu. Prošao je četiri kola kvalifikacija, njegov rezultat donijeće sportu ogromnu popularnost u Aziji, a cjelokupan slučaj inicira nas da se prisjetimo Aleksa Higinsa. Temperamentni snukeraš iz Sjeverne Irske svojevremeno je bio prvi svjetski šampion koji je do titule stigao iz kvalifikacija, ali i toliki ljubimac publike da bi današnje zvijezde morale da mu budu zahvalne na popularnosti koju je stekao ovom sportu.

Nije imao kuću u trenutku kada je iz kvalifikacija stigao do svjetske titule, sa turnira je izbacivan zbog tuča sa sudijama, žene je tukao fenom i one su ga ubadale nožem, ali im je bilo žao kad je umro. Bio je to dio šarma koji je Aleks "Uragan" Higins imao - lakim korakom, šarenom košuljom i širokim osmijehom kupovao je sve u prostoriji, kad i kada su ga poroci uništili toliko da je živio na kašicama za bebe i preminuo sa tek 40 kilograma, razoren bolestima i finansijskim problemima. Prije nego što se sve to desilo pronio je slavu snukera - igre iz britanskih pabova - širom svijeta.

Izvor: Mirrorpix, Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy / Profimedia

Već godinama se najavljuje talas kineskih takmičara koji bi mogao snukeru da donese globalnu popularnost. Otvaranje tržišta koje je prije samo desetak godina bilo potpuno nezainteresovano za igru koja se karakterisala kao tipično britanska moglo bi da utiče na cjelokupan sport i promijeni ga iz korijena. U takvom trenutku idealna je prilika da se prisjetimo jednog od igrača koji su davno bili pioniri igre i donijeli mnogo njenoj popularnosti. Roni O'Saliven je najveći svih vremena, legende su Stiven Hendri i Stiv Dejvis, Džon Higins i Mark Selbi imaju impresivne karijere, Džad Tramp će biti jedan od najvećih kada prestane da igra... Davno prije svih njih za zelenom čojom, dok snuker nije bio ni blizu profesionalizma, snuker su igrali Džo Dejvis, Fred Dejvis, Džon Pulman, Rej Rirdon i mnogi drugi. Između ostalih i Aleks Higins - zavisnik, beskućnik, baraba i ljubimac naroda.

Ko je Aleks Higins?

Aleks Higins je rođen u Belfastu 1949. godine, a titule na Svjetskim prvenstvima osvojio je 1972. i 1982. godine. Do prve titule stigao je nakon što se u glavni dio žrijeba plasirao iz kvalifikacija - što je kasnije pošlo za rukom još samo trojici igrača, Teriju Grifitsu (1979), Šonu Marfiju (2005) i Žao Singtonu ove godine. Higins je osvojio dvije titule na Mastersu i jednu na UK šampionatu, čime se svrstao u red velikana koji su kompletirali sve trofeje "triple krune".

Tih godina bio je jedan od najpopularnijih igrača u Britaniji. Zbog dinamičnog stila igre koji je bio revolucionaran nazvan je "Uragan", ali je često predstavljan i kao "People's Champion", odnosno šampion publike. Oni koji su voljeli snuker prije 40 ili 50 godina voljeli su i Aleksa Higinsa, temperamentnog momka koji je kao potpuni autsajder postao jedan od najboljih u istoriji.

Kako je Aleks Higins počeo da igra snuker?

Odrastao je u radničkom dijelu Belfasta, a već sa 10 godina počeo je da ide po pabovima. Da bi pomogao porodici da preživi pronalazio je različite poslove još u dječačkim danima, a učestvovao je i u ilegalnom klađenju na snuker i bilijarske mečeve. Već sa 11 je počeo da igra, a ubrzo se približio centru grada kako bi za sebe pronašao izazovnije protivnike jer mu je bilo jasno da je talentovan.

Ipak, snuker nije bio njegov omiljeni sport. Od malih nogu maštao je da bude džokej kao svoj idol Lester Pigot, pa je prvi posao našao u štali. Već sa 15 godina odselio se u Englesku kako bi zarađivao u konjičkom sportu. Poslodavac ga je mrzio, nazivao ga je "neuhranjenim pacovom iz sirotinjskog predgrađa" i čak šest puta otpustio. Uspio je da postane džokej, ali to nije potrajalo - previše se ugojio i to mu je pravilo problem u karijeri. Nakon dvije godine vratio se snukeru - preselio se u London, ponovo počeo da igra i da preživljava od pobjeda na malim turnirima po pabovima. Ubrzo ga je život vratio u Belfast, jer je bio nostalgičan.

Kako je Higins postao svjetski šampion?

Talenat snukeraša koji je već postao ljubimac publike u pabovima prepoznali su poslovni ljudi koji su rešili da ulože u njegovu karijeru, kupe mi odjeću za turnire i opremu neophodnu za takmičenje. Njegova sestra Izabela bila je spremna da plati 100 funti kako bi Aleks učestvovao na Svjetskom prvenstvu 1971. Odbio je tu ponudu jer nije bio spreman, došao na turnir godinu dana kasnije i kao kvalifikant osvojio titulu.

Bio je to njegov prvi pokušaj, a čitav turnir trajao je gotovo godinu dana. Svjetsko prvenstvo 1972. godine počelo je u martu 1971, a Higins je imao izuzetno težak put do titule. Takmičenje se održavalo na različitim lokacijama, čak su i mečevi istih rundi igrani na različit broj pobjeda, dok ne treba ni pominjati da su gotovo svi učesnici bili iskusniji od momka koji je tek postao profesionalac. "Uragan" je prošao dva kola kvalifikacija, zatim prvu rundu glavnog žrijeba, a onda se prošetao kroz četvrtfinale, polufinale i finale.

Izvor: Youtube/Jordi1872/printscreen

Svakog od svojih protivnika je izuzetno dobro poznavao, proučio je njihove poteze i detaljno se pripremao za mečeve. Pored toga što je na svojoj igri radio oko šest sati dnevno, Higins je bio među prvim igračima koji su učili o svojim rivalima - iako je mečeve uglavnom igrao bez mnogo taktike i sa mnogo snage u svakom udarcu. "Napašću ih svom snagom i natjerati ih da budu uplašeni do smrti", izjavi je jednom prilikom, kao još anonimni igrač.

Higins je u finalu pobijedio aktuelnog svjetskog šampiona Džona Spensera (37:31), koji će pet godina kasnije treći i posljednji put postati najbolji na svijetu. Aleks Higins je i na revijalnim mečevima prije ovog turnira uspijevao da pobijedi Spensera, ali je to bilo uz hendikep - sa početnom prednošću u svakom od frejmova koji su igrali. Takođe, Aleks je na putu do titule savladao Pulmana, još jednog velikog snuker šampiona. Za pobjedu na Svjetskom prvenstvu dobio je 480 funti! Ovako je Higins igrao na Svjetskom prvenstvu 1982. godine, kada je drugi put osvojio taj turnir:

Neverovatni potezi snukeraša Aleksa Higinsa. Izvor: Youtube/WST

Kako je finansijski propao Aleks Higins?

Dok je bio najbolji na svijetu, snuker nije bio globalni sport od kojeg može da se živi. Ipak, Aleks Higins djelimično je uticao na njegovu popularnost, pa se kao veteran "nakačio" na šire interesovanje publike. Najveće novčane nagrade osvajao je na samom kraju karijere, čak i kao učesnik revijalnih turnira ili egzibicionih mečeva protiv drugih legendi. Pojedine izjave koje je dao pokazuju da mu je možda i bilo krivo što je "poranio", odnosno što nije zakačio novčano isplativiju eru sporta.

Čak i tako, tokom karijere zaradio je nekoliko miliona funti. Pretpostavlja se da je u jednom trenutku njegovo bogatstvo bilo oko četiri miliona funti, a da je i više od toga zaradio učešćem na turnirima ili igranjem egzibicija.

Izvor: Youtube/WST/printscreen

Nisu male zarade bile njegov najveći problem - na finansijske probleme su više uticale kazne i loši poslovni potezi. Tokom karijere je desetine hiljada funti platio na ime kazni koje je zaradio tokom turnira, bivšeg menadžera Hauarda Krugera optužio je da mu duguje 50.000 funti, a zatim je ostao i bez skoro pola miliona funti kada je kompanija sa kojom je imao ugovor bankrotirala.

Treba istaći da je čitavu jednu sezonu propustio zbog suspenzije nakon napada na sudiju, kao i da je u odvojenom incidentu nekoliko godina ranije kažnjen zabranom takmičenja na nekoliko turnira. Nije mu bilo strano da napravi skandal ni na revijalnim mečevima, pa ostane bez cjelokupnog novca koji je ugovoren. Takođe, veliki dio zarađenog novca je prokockao.

Kako je Aleks Higins sebi upropastio život?

Počelo je odlaskom na rehabilitaciju nakon što se predozirao tabletama za spavanje 1983. godine, nastavilo fizičkim napadima na zvaničnike i sudije tokom snuker mečeva, a potrajalo je sve do smrti legendarnog sportiste.

Zemljaku i kolegi Denisu Tejloru rekao je "Prosuo bih ti mozak, samo da imam pištolj", uz napomenu da će ga ubiti sljedeći put kad ga vidi u Sjevernoj Irskoj. Bio je to tek jedan od incidenata koji su obilježili njegovu profesionalnu karijeru. Oni u privatnom životu bili su još luđi i dramatičniji.

Ženio se dva puta, sa tri žene je imao djecu, a brojne avanture godinama su bile glavna zanimacija britanskih tabloida. Jedna od veza propala mu je nakon što je izabranicu Šivon Kid udario fenom za kosu. Nekoliko mjeseci ranije, Aleks Higins je ispao kroz prozor njenog stana na prvom spratu, zbog čega se na narednim turnirama pojavljivao sa očiglednom povredom članka.

Izvor: Mirrorpix, Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy / Profimedia

Narednu vezu Higins je imao sa bivšom prostitutkom, koja ga je 1997. godine tri puta ubola nožem - dva puta u ruku i jednom u stomak, bez većih posljedica. Bio je to i kraj sedmogodišnje veze koja bi možda i najbolje mogla da opiše koliko je buran život vodio "Uragan" kada nema štap u rukama.

Aleks se, ipak, vraćao na prethodnu ljubav. Šivon ga je ostavila 1989. godine, kada je udario fenom za kosu. O njoj je pričao i u svom posljednjem intervjuu, deset nedjelja pred smrt. Novinara Belfast Telegrafa dočekao je u svom usamljeničkom stanu. "Ovaj dušek godinama nije vidio nikakvu akciju. Umrijeću u celibatu. Šivon je moja jedina prava ljubav. Svaki dan pomislim na nju. Volio bih da je ovdje, brinula bi o meni. Sve sam zabrljao. Sada sam u celibatu, već godinama. Već više od 10. Nikada nisam doveo ženu u ovaj stan. Volio bih da je Šivon Kid tu, pored mene", ispričao je "Uragan", tada već slomljeni čovjek čiji se život gasio.

Zašto je Aleks Higins najproblematičnija ličnost snukera?

Izvori iz Velike Britanije kažu da je hapšen čak 17 puta, dok je sam Aleks Higins tvrdio da u vrijeme osvajanja prve šampionske titule nije imao stalno mjesto boravka. Navodno, živio je u barakama predodređenim za rušenje, a tokom jedne nedjelje preselio se čak pet puta. Kada god bi radnici došli da ruše kuću, on bi se uselio u sljedeću, njoj najbližu, dok ne bi bilo vrijeme da i ona bude srušena. Da se skući pomoglo mu je pomenutih 480 funti osvojenih na Svjetskom prvenstvu 1972. godine.

Izvor: FOTOSPORTS INTERNATIONAL / Newscom / Profimedia

Bio je zavisnik od kockanja, alkohola i cigareta, koje su ga na kraju i koštače života. Preminuo je relativno mlad, 2010. godine. Imao je samo 61 godinu kada je njegovo nejako tijelo izgubilo borbu protiv teške bolesti, jer se godinama borio protiv kancera nepca i grla. Za to su bile krive cigarete kojih je trošio oko 80 dnevno, ali i alkohol kojim je "zalivao" svoje ostale poroke.

Od 1996. godine borio se protiv raka nepca, dvije godine kasnije dijagnostifikovan mu je rak grla, a 2010. godine je hospitalizovan zbog zapaljenja pluća. U tim trenucima već je bio teško bolestan - zbog hemoterapije izgubio je sve zube i smršao na tek oko 40 kilograma. Teško je govorio i teško se kretao, a njegovi prijatelji pokušavali su donacijama da prikupe novac za liječenje jer je zarada od turnira davno potrošena.

Aleks Higins pred smrt najavio samoubistvo

Već teško bolestan, Aleks je dao jedan od poslednjih intervjua u proljeće 2010. godine. Otkrio je da se bori protiv depresije, da živi od 200 funti socijalne pomoći nedjeljno, da jede samo kašice za bebe jer su mu ispali svi zubi i da razmišlja o samoubistvu.

"Razmišljao sam o tome, želio sam da to uradim", rekao je Higins i dodao: "Jednostavno nemam hrabrosti da se ubijem. Prije tri mjeseca, kada je vreme bilo zaista loše, dotakao sam najnižu tačku. Čitao sam Bibliju i rekao sebi 'Možeš da se boriš'. Bio sam borac cijelog života. To me je spriječilo".

Pronađen je mrtav 24. jula 2010. godine, u stanu u kojem je sam živio. Njegova ćerka Loren istakla je da se smrt dogodila kao posljedica borbe protiv kancera, dok su drugi izvori govorili o neuhranjenosti, pneumoniji i bronhitisu. Sahranjen je početkom avgusta u Belfastu, ispratili su ga brojni rivali, a kovčeg su nosili slavni snukeraši Ken Doerti i Džimi Vajt.

