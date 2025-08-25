"Jesmo braća, ali između nas je bila provalija": Aco Petrović otkrio kakav je zapravo bio Dražen

Aco Petrović je u jednom intervjuu otkrio kakav je košarkaš bio Dražen Petrović, ali u istom razgovoru govorio je i o reprezentacijama Srbije i Hrvatske i zbog čega se dvije geografski bliske zemlje toliko razlikuju na istoj sceni.

Izvor: MN PRESS, ESPN/Screenshot

Legendarni košarkaš Dražen Petrović preminuo je u 28. godini 1993. Bila je to tragična vijest koja je potresla čitav svijet. Ljubitelji košarke nikad dovoljno nisu stigli da upoznaju Dražena, zbog toga njegov brat Aleksandar često govori o momku koji je promijenio tok ovog sporta. Morao je svima da kaže "mi jesmo braća, ali između nas je bila provalija različitosti".

Aco Petrović je poslije uzbudljive karijere i nadimka "Aca trica" odlučio da karijeru gradi kao trener. Trenutno je selektor Brazila, ali je iza sebe ostavio trag i u reprezentaciji Hrvatske i u timovima poput Cedevite, Zadra, Cibone, Sevilje... Pa i pored uspjeha u raznim klubovima, Petrović se i dalje rado sjeća mlađeg brata i velike košarkaške legende - Dražena Petrovića.

"Mi jesmo braća, ali između nas je bila provalija različitosti. Ja nakon nekog poraza danima ne bih mogao da dođem sebi, a on bi se oporavio za 24 sata i ide dalje. On je bio čovjek koji ne gleda preko ramena", ispričao je Petrović za "Večernji list" još 2017.

Vjeruje Aco, da nije bio takvog temperamenta, Dražen bi i danas bio živ. "On je na kvalifikacije za Eurobasket 1993. došao s povrijeđenim ligamentima. Da je radio po savjetima ljekara, a to je značilo da ne igra na tom turniru, on bi danas bio živ. U tom trenutku bilo je logičnije dati mu prostora da se oporavi nego ga maltretirati, no on je, iako načet, htio da igra."

Kakav je igrač bio Dražen Petrović?

Aco Petrović gleda utakmicu Partizana u Beogradskoj areni

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prisjetio se Aco Petrović anegdote koja najbolje potvrđuje o kakvom igraču je reč - nema odustajanja čak i pred najtežim rivalima. "Osim toga što je u nekim utakmicama davao 40, 44, pa i 62 poena, Draženova moć bila je u nametanju visokih standarda saigračima na treningu i odnosu prema reprezentaciji", započeo je Aco.

"Zamislite, nakon što smo u polufinalu Olimpijskih igara 1992. pobijedili selekciju ZND-a (Zajednicu nezavisnih država), on je išao od igrača do igrača i govorio im da možemo pobijediti i originalni "Dream Team", što je protiv Džordana, Medžika, Birda i društva bila zapravo nemoguća misija. Nakon što je Franjo Arapović zakucao za naše kratkotrajno vođstvo, Dražen je vikao na tajm-autu: 'Šta sam vam govorio! Možemo ih dobiti!' Takav igrač silno pomaže treneru. Ako on dođe i nametne parametre ponašanja, onda ti nijedan trening ne može propasti. On je bio model po kojem su se morali ponašati svi igrači. Ako ti kao vođa označiš pravila ponašanja, onda niko ne može napraviti korak nazad", zaključio je Aco Petrović.