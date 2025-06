Teodosić u Zagrebu rekao šta misli o Draženu Petroviću: Odmah mu se obratila njegova majka

Da li ste znali da je Miloš Teodosić rekao da je za njega Dražen Petrović najveći košarkaš sa ovih prostora? Zbog toga mu se odmah obratila Draženova majka Biserka.

Miloš Teodosić završio je profesionalnu karijeru koja je trajala duže od dve decenije. Ostaće upamćen kao jedan od najboljih igrača na ovim prostorima, mnogim današnjim zvijezdama je idol, a mnogi ne znaju ko je za njega najveći koga su ljubitelji košarke imali prilike da gledaju na Balkanu.

Kada je 2014. godine gostovao sa CSKA iz Moskve u Zagrebu, protiv Cedevite, Miloš Teodosić je iskoristio priliku da prije utakmice u "Draženovom domu" obiđe i muzej koji je posvećen karijeri velikog Dražena Petrovića. Upravo za njega je Teodosić rekao da je najveći košarkaš koji je igrao na ovim prostorima bivše Jugoslavije.

"Objašnjavao sam Rusima da je Dražen Petrović najbolji košarkaš svih vremena s ovih prostora. Nisam imao prilike da ga gledam uživo, ali gledao sam brojne snimke. Dražen je za mene bio najbolji, ispred svih, ono što su u fudbalu danas Leo Mesi i Kristijano Ronaldo", rekao je Teodosić tom prilikom za "Jutarnji list".

"Mislio sam da gotovo sve znam o Draženu, ali sam saznao dosta toga novog. Ne vjerujem da će se u današnjoj košarci u nekoj ozbiljnoj utakmici dogoditi da neko postigne 62 poena kao Dražen u dresu Real Madrida. Sviđalo mi se i to što je studirao pravo, a danas je to postalo gotovo nezamislivo da vrhunski sport i studiranje idu zajedno. Dražen je za mene najbolji igrač s ovih prostora i ostaje velika žal što nije mogao do kraja da pokaže svoje umeće. Siguran sam da je poživio da bi bio najtrofejniji igrač sa ovih prostora", dodao je Teodosić u izjavi za "Večernji list".

Kako je oduševio Draženovu majku?

Majka Biserka Petrović kraj portreta svog sina Dražena.

Nije trebalo mnogo da ove riječi Miloša Teodosića stignu i do njegove majke Biserke Petrović koja je bila idejni pokretač muzeja posvećenog prerano preminulom Draženu Petroviću.

"Ti si onaj u čijoj igri može da se uživa, čija košarka ima nešto umjetničko", poručila je ona Teodosiću.

Kako je poginuo Dražen Petrović?

Najbolji hrvatski košarkaš svih vremena Dražen Petrović poginuo je 7. juna 1993. godine u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini njemačkog Ingolštada. Automobil marke "golf", kojim je upravljala njegova tadašnja djevojka Klara Salanci, udario je u kamion koji je pokušavao da obiđe vozilo ispred sebe. Usled smanjene vidljivosti, "golf" je naletio na kamion i Petrović je stradao. Lekari ga nisu spasili, a preživjeli su pomenuta Klara Salanci i turska košarkašica Hilal Adebal.

"Klara je monstrum. Nije čak ni sa Hilal (košarkašicom koja je bila u automobilu, prim. aut.) u kontaktu. Nju nije posjećivala ni dok je bila bolesna, iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno po Dražena na aerodrom u Frankfurt", ispričala je u jednom intervjuu Biserka Petrović.

Podsjetimo, Petrović je život izgubio sa 28 godina, a igrao je za Šibenku, Cibonu, Real Madrid, Portland i Nju Džerzi.

