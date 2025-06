Nisu pričali godinu dana, pa donijeli medalju: Teo objasnio kako je "zaratio" sa Krstićem, a sad su kumovi

Nenad Krstić i Miloš Teodosić posvađali su se na jednom od treninga i potom nisu pričali godinu dana - ta priča ostala je kao anegdota sa Evropskog prvenstva na kojem je Srbija osvojila srebrnu medalju.

Malo je poznata priča da Miloš Teodosić i Nenad Krstić nisu razgovarali tokom Evropskog prvenstva 2009. u Poljskoj. Reprezentacija Srbije je na tom takmičenju osvojila srebrnu medalju, nakon što je u finalu Španija bila bolja rezultatom 85:63.

Reprezentacija Srbije na tom takmičenju odigrala je jedan od najboljih turnira, a selektor tadašnjeg tima bio je Dušan Duda Ivković. Naravno, kapitensku traku nosio je jedan od najiskusnijih - Nenad Krstić, dok je Teododosić kao i obično imao poziciju prvog plejmejkera ekipe.

Veliki uspeh ovog tandema nikome nije dao mogućnost i da posumnja da nešto u ekipi ne funkcioniše, a zapravo dvojica vodećih igrača nisu bila u dobrom odnosu.

"Krstić i ja, recimo, 2009. nismo pričali na tom prvenstvu. Godinu dana prije toga smo se posvađali na treningu i od tada nas dvojica ne pričamo. Okupljanje reprezentacije, on je kapiten, ne pruži mi ruku, ne pružim ni ja njemu, ćutim", započeo je Teodosić u podkastu Edina Avdića.

"Igrali smo najbolje u tom periodu. On se pozdravi sa svima na terenu, dođem ja na red, on spusti ruku, spustim i ja, ali nisam imao taj problem - evo ti lopta, daj koš da pobijedimo", ispričao je Teodosić koji je riješio da završi profesionalnu karijeru.

Srbija je stigla do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Poljskoj, a godinu dana kasnije srpski tim otputovao je u Tursku, na smotru najboljih timova svijeta. Baš tada akteri ove priče su se pomirili, a Teodosić je jednom prilikom i ispričao kako je glavni "krivac" za to što su dvojica najboljih reprezentativaca u tom trenutku postali uskoro i kumovi bio Duda Ivković.

"Naredne godine u Turskoj, Duda nas je stavio u istu sobu. Sigurno je čuo da ne pričamo i namjerno je to uradio. Treba da provedemo tri nedjelje u sobi a ne pričamo... Prvih pet minuta, sjedimo na krevetu i ćutimo. Poslije pet minuta ja otvaram mini bar i pitam ga 'hoćeš vodu', a on kaže 'neću'. Nešto kasnije Novica me nazove da idemo u grad, ja se okrenem ka njemu i pitam 'hoćeš u grad' i on kaže 'da'. Tad smo se pomirili i kasnije postali kumovi", ispričao je Teodosić.

