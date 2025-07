"Shvatio sam da sam ništa bez toga": Dražen Petrović je sebi svakog dana postavljao isto pitanje

Hrvatski košarkaš Dražen Petrović suočio se sa surovošću NBA odmah na startu karijere.

Izvor: YOUTUBE/PRINTSCREEN/SPORT CLUB

Prošlo je 32 godine od smrti jednog od najboljih evropskih košarkaša Dražena Petrovića, ali nisu sve priče ispričane. Hrvatskom beku nije bilo nimalo lako da se prilagodi na NBA ligu u koju je stigao 1989. godine i zadužio opremu Portlanda. Tamo je morao da se izbori za svoju ulogu, a trener Rik Adelman nije imao mnogo povjerenja u njega.

Morao je da se dokaže pored imena poput Klajda Drekslera, Terija Portera i Denija Ejndža, a Petroviću je odmah bilo jasno da ga čeka pakleni zadatak.

"U Portlandu, tokom mojih prvih treninga, igrao sam protiv Klajda Drekslera. Nisam mogao uopšte da se snađem. Postigao bih koš ili dva protiv njega, a on bi dvadeset protiv mene", rekao je Petrović.

Dražen Petrović

Izvor: Youtube

Ubzo je shvatio šta treba da radi da bi se nametnuo. "Pitao sam se šta radim tamo, da li sam pogriješio što sam napustio Evropu. A onda sam shvatio: bez snage, nisi ništa. Nemaš vremena ni da razmišljaš o šutiranju pre nego što ti se nađu na ruci, ramenu, leđima. Da sam trenirao u Šibenki ili Ciboni koliko sam trenirao kada sam došao u NBA, bio bih 30% bolji igrač", rekla je hrvatska legenda.

Dokazao svima da nisu u pravu

Pobjednički mentalitet je bio njegovo glavno oružje, te je nastavio sa još jačim trenzima, da bi potom uslijedio transfer u Nju Džerzi gdje je stekao status legende.

U svojoj drugoj sezoni sa Netsima, odigrao je svih 82 utakmice i prosječno bilježio 20,6 poena i 3,1 asistenciju po utakmici, šutirajući 50,8% iz igre i nevjerovatnih 44,4% za tri poena. Sljedeće sezone, koja se ispostavila kao njegova posljednja, dostigao je vrhunac, podigavši 22,3 poena i 3,8 asistencija, uz prosek šuta iz igre od 51,8%, 44,9% za tri i 87% sa linije za slobodna bacanja.

NBA šampion Vernon Maksvel je najbolje objasnio koliko je bio dominantan tokom te dvije sezone sa Netsima, rekavši da mu je Petrović zadavao noćne more.

Vidi opis "Shvatio sam da sam ništa bez toga": Dražen Petrović je sebi svakog dana postavljao isto pitanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 10 / 10

"S*anje. Vjerovatno Dražen Petrović. Nikada to nisam vidio prije. Radije bih čuvao ‘crnog Isusa‘, Majkla Džordana, nego njega. Tako je loše bilo za mene. Bio bih tako frustriran kada je pogađao protiv mene. Nisam mogao da ga zaustavim. Ne smiješ da mu ostaviš prostora", rekao je Maksvel i otkrio štaga je posebno frustriralo:

"Znaš kako oni iz Evrope imaju ta trostruka pretnja s*anja. Doveo je to do perfekcije. Razbijao me je sa tim. Skakao sam svuda kada je radio to s*anje", zaključio je Maksvel.