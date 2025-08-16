Dražen Petrović je simbol Hrvatske, a otac mu bio ponosni Srbin: Do smrti se nije odrekao vjere i imena Jole

Otac najslavnijeg hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića je Jole Petrović, Srbin iz Trebinja, čija životna priča je potpuno nevjerovatna.

Dražen Petrović je bez ikakve sumnje najveći košarkaš u istoriji Hrvatske i prošlo je već više od tri decenije otkako je poginuo u teškoj saobraćanoj nesreći u Njemačkoj, kada je njegova tadašnja djevojka Klara Salanci izgubila kontrolu nad automobilom i udarila u kamion. Tu informaciju je preko telefona dobila njegova majka Biserka Petrović koja je to teško podnijela i samo ju je tad pribran suprug Jole Petrović spriječio da skoči sa terase.

"Ne znam kako sam ih preživjela. Krenula sam prema terasi, u tim trenucima ne možete da kontrolišete tijelo. U šoku ste i mozak reaguje drugačije. Moj suprug Jole bio je prisebniji, uhvatio me je, spriječio najgore i spasio me", pričala je Biserka Petrović u jednom intervjuu, dodavši da je njen cilj bio da Dražen nastavi da "živi na drugi način".

Ništa toga ne bi bilo ni bez Joleta Petrovića koji je sve vrijeme bio uz Biserku i bodrio je u najtežim trenucima, a nažalost preminuo je 2021. godine. Imao je tada već 94 godine i proveo je više od 60 u braku sa Biserkom.

"Srećna sam što sam ga imala uz sebe, pa i u trenucima kad nam se dogodila tragedija koja nam je promijenila živote. Uprkos Draženovom odlasku ostali smo čvrsto na zemlji. Drago mi je što sam mogla da mu pružim sve u njegovih posljednjih trinaest godina koliko je bio nepokretan. Nipošto nisam htjela da ga dam u dom i starala sam se o njemu cijelo vrijeme. Bilo da je noć, dan, praznik ili vikend... Ništa mi nije bilo teško!", govorila je Draženova majka, odnosno Joletova supruga.

Draženov otac se nikad nije odrekao porijekla

Iako su Dražen Petrović i njegov rođeni brat Aleksandar simboli hrvatske košarke, istina je da su porijeklom Srbi. Tako je Jole Petrović bio Srbin iz Hercegovine koji je školu završio u Zemunu, gdje Petrovići i danas imaju familiju. Preselio se potom u Šibenik zbog posla u policiji, a baš u ovom gradu upoznao je i suprugu Biserku.

Bratanac Jovana Petrovića, Branko, rekao je kako Jole nikada nije želio da se odrekne pravoslavne vjeroispovijesti, odnosno "pradedovsku vjeru" kako je kazao.

Jole Petrović je ime dobio na krštenju u pravoslavnoj crkvi u rodnoj Zagori kod Trebinja, po Joli Jokanoviću, majčinom ocu, pričao je Branko Petrović.

"Udala sam se vrlo mlada. Imala sam tek 18 godina. Moj suprug Jole rođen je u Hercegovini, ali je inače bio šibenski stipendista i nakon završene upravne škole u Zemunu došao je da živi u Šibenik. I dalje imamo rođake u Zrenjaninu i Zemunu. Moj suprug je ostao posljednji, svi su preminuli, braća i sestre. Jole je živio u Dubrovniku kao mali, pa je dobio stipendiju u Šibeniku, gdje smo se i upoznali. Radio je odgovoran i težak posao u policiji i bio je često na putu. Došla su i djeca. U tim okolnostima nisam mogla da tražim posao. Željela sam što je moguće više biti s djecom, a trebalo je nešto i privređivati. Spasonosna formula bila je - ostati uz djecu i šiti kod kuće. Tako sam šila i bila uz djecu", pričala je Biserka Petrović u jednom intervjuu.

Jole tražio da ga sahrane kraj Dražena

"Od Uskrsa 2021. godine je bio jako loše i shvatila sam da ide prema kraju. U četvrtak je završio u polukomi, za vikend smo ga okupali, obrijali, davali mu da jede, održavali na životu... U subotu mi se posljednji put obratio, rekao mi je: "Bila", tako me od milja zvao, baš kao i pokojni deda. Kad sam vidjela koliko se muči u ponedjeljak ujutro nazvala sam Hitnu. Nisam htjela da ga pošaljem u bolnicu, ali su mi rekli da još postoji tračak nade, pa sam ipak pristala, jer u kući nije mogao da prima kiseonik. Nije imao koronu, nego urinoinfekciju koja je izazvala veliku temperaturu. Nažalost, u utorak u četiri sata je preminuo", rekla je Biserka o smrti svog supruga u aprilu 2021.

"Ljekari su preduzeli sve što su mogli, ali tijelo se gasilo... Plakali su i u bolnici što me posebno ganulo. Nije se mučio, otišao je mirno, baš onako kako je i živio, skromno poput Dražena".

Obećala je tada i da će mu takođe ispuniti životnu želju, da bude sahranjen kraj sina: "Bila mu je želja da bude sahranjen kraj Dražena. Napravili smo kraj Draženovog groba porodičnu grobnicu gdje će biti pokopan. Htio je da to bude u najužem krugu porodice. To ćemo ispoštovati, neka ode tiho kako je i živio".

Šta je Dražen pričao o porijeklu?

Dražen i njegov stariji brat Aleksandar rođeni su iz mešovitog braka, a prezime Petrović je prilično indikativno. Ipak, Dražen navodno nikada nije imao dilemu da želi da igra samo za Hrvatsku, što je otkrio Aco, bivši košarkaš, kao i selektor "kockastih" tokom gostovanja u emisiji "U svom filmu".

"Bio je lider ne samo košarke nego i cijelog hrvatskog sporta. Znate, tada je cijela Jugoslavija gledala na koju će se stranu Dražen opredijeliti. Jer, nemam šta da krijem, mi smo iz mješovitog braka, iako je Jolin (otac Aleksandra i Dražena) otac iz Zagore kod Trebinja u Hercegovini, a mama iz Bilica u Šibeniku", pričao je Aco Petrović, dok je nadaleko poznato i gostovanje njegovog brata Dražena u emisiji kada je upitan da li je Srbin.

"Tata je cijelo školovanje i radni vijek proveo u Hrvatskoj. Ali kad se država raspadala, svi su gledali što će Dražen napraviti. A dolaskom u Ujedinjene nacije, svima je poručio: "Tu sam jer hrvatska reprezentacija mi je sve. Uvijek je s ponosom govorio o 1992. godini", dodao je brat proslavljenog košarkaša.

(MONDO; Milutin Vujičić)