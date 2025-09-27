Reprezentativac Srbije šampion svijeta u najčudnijem sportu!

Na Svjetskom prvenstvu u šah-boksu, Srbija je osvojila zlatnu medalju.

Izvor: Instagram/bokserskisavez

Srpski reprezentativac Gabor Horvat novi je svjetski šampion u jednom od najčudnijih sportova za koje ste ikada čuli! Na Svjetskom prvenstvu koje se održava u hali Lagator u Loznici, reprezentativac Srbije do 57 kilograma pobijedio je u šah-boksu, odnosno kombinaciji te dve discipline.

Horvat je u finalu Svjetskog prvenstva savladao iskusnog Edvarda Grina iz SAD, koji je tokom bokserskih rundi pokušavao trikovima da isprovocira grešku srpskog predstavnika. Nije uspio u tome, Gabor je ostao pribran i za šahovskom tablom i u bokserskom ringu, pa je na kraju proslavio istorijski uspjeh - prvo zlato za reprezentaciju Srbije.

"Na ovogodišnjem, sedmom po redu Svjetskom šampionatu u šah-boksu, titulu svjetskog prvaka u kategoriji do 57 kg ponio je Horvat Gabor. U do samog kraja neizvjesnom meču, i u ringu i na tabli, uspeo je da savlada iskusnog Amerikanca i popne se na vrh svijeta u ovoj relativno novoj i nama malo poznatoj disciplini. Green je tokom svih rundi boksa pokušavao da pomalo “prljavim” američkim stilom okretanja leđa i saginjanja u stranu osvoji prednost i osigura pobjedu u ringu, s obzirom da je situacija na tabli bila poprilično neriješena. Gabor je uspeo da ostane smiren i ne nasjedne na igru Amerikanca pa je odluka o pobjedi pala na šahovskoj tabli. Igra taktike i nadmudrivanja je ono u čemu smo svi uživali tokom ovog fantastičnog meča", navodi se u objavi Bokserskog saveza Srbije.

Srbiju na ovom šampionatu pored Horvata predstavlja i Miljan Savić koji će se polufinalu boriti sa Estoncem Kirilom Čuvakinim. Savić je već obezbijedio odličje, jer čak i poraženi polufinalisti dobijaju odličja - bronzane medalje dijele se bez meča za treće mjesto.

Kako se igra šah-boks?

Novi i za sada ne pretjerano popularni sport kombinuje dvije potpuno različite stvari. Istina, potrebne su vam neke osobine koje imaju i šahisti i bokseri - smirenost, odlučnost, hrabrost, dobra koncentracija. Meč je podijeljen na šest "rundi" za tablom i pet rundi u bokserskom ringu, a do pobjeda se stiže na uobičajene načine, nokautom rivala ili njegovim matiranjem, kao i predajom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!