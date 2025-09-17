"Ne dam djeci ni dinar, to je moj novac": Jedan je od najbogatijih na svijetu šokirao porukom najbližima

Slavni Meksikanac Kanelo Alvarez neće ostaviti svojim nasljednicima bogatstvo koje je zaradio tokom karijere.

Izvor: ETIENNE LAURENT/EPA

Slavni meksički bokser Kanelo Alvarez ima bogatstvo koje se procjenjuje na 250 miliona evra, ali svojoj djeci ne želi da daje više nego što im je potrebno da imaju normalno djetinjstvo. Poznat je po humanim gestovima, jednom prilikom je ogroman novac donirao ugroženima od zemljotesa i za njega novac ima posebnu vrijednost.

Alvarez je čak radikalan u odluci da svojim naslednicima neće ostaviti bogatstvo, čak štaviše, neće im ostaviti ništa.

"Mojoj deci nije garantovan lagodan život. Ne traže mi novac, ali kad bi mi tražili, rekao bih im da je to moj novac. Odbio bih jer to nije njihov novac", rekao je meksički borac.

Želi da im održi životnu lekciju i nauči ih da se sami izbore za svoje "mjesto pod suncem". "Ništa im ne nedostaje, imaju priliku da rade što god žele, ali to je moj novac, samo moj. Dajem im temelje da zarade svoj, ali taj novac je moj. Dajem im alate da steknu sopstveno bogatstvo, da stvore sopstvene priče, priliku koju ja nisam imao", rekao je bokser.

Kanelo je otac peteoro djece: Emili (19), Mije (11), Saula (5), Marije (8) i Eve koja je rođena ove godine.Posljednje dvije devojčice ima sa sadašnjom suprugom Fernandom Gomez.

Ko je Kanelo Alvarez?

Osvajao je više svjetskih prvenstava u četiri težinske kategorije, od polusrednje do poluteške kategorije, uključujući objedinjene titule u tri od tih težinskih kategorija. Godine 2021, Alvarez je postao prvi bokser u istoriji koji je postao apsolutni šampion u supersrednjoj kategoriji, prije nego što je postao dvostruki apsolutni šampion u supersrednjoj kategoriji u maju 2025. Takođe je držao titulu u supersrednjoj kategoriji časopisa "Ring" od 2020. do 2025. godine.

Alvarez je započeo svoju profesionalnu boksersku karijeru sa 15 godina, a sa 20 godina postao je najmlađi bokser koji je osvojio titulu WBC u polusrednjoj kategoriji 2011. godine.

On je konstantno jedan od najplaćenijih sportista na svijetu, a na Forbsovoj listi najplaćenijih sportista na svijetu završio je 2019, 2022. i 2023. godine. Bio je bokser sa najvećom zaradom 2023. godine, zaradivši navodno 110 miliona dolara.