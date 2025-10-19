logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal kakav se ne pamti: Albanac ujeo Srbina usred meča - sudija donio šokantnu odluku, sprema se žalba

Skandal kakav se ne pamti: Albanac ujeo Srbina usred meča - sudija donio šokantnu odluku, sprema se žalba

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bokserski Savez Srbije će uložiti žalbu.

Boks Albanac ugrizao Srbina Izvor: serbian_professional_boxing/Instagram/Printscreen

Veliki skandal dogodio se na bokserkoj reviji u Belgiji kada je domaći takmičar porijeklom Albanac Meriton Karadža ugrizao srpskog predstavnika Đorđa Stojkovića.

Tokom četvrte runde Karadža je ugrizao Stojkovića za rame koji je jauknuo od bola i uhvatio se za bolno mjesto. Ono što se potom dogodilo je još skandaloznije od samog čina. Sudija Mišel Maksijuta prekinuo je meč i dodijelio pobjedu Karadži. Odluka je zavedena kao tehnički nokaut, pa je Albanac umjesto diskvalifikacije dobio pobjedu.

"Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobjedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promijeni donijeta odluka", navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC