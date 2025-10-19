Skandal kakav se ne pamti: Albanac ujeo Srbina usred meča - sudija donio šokantnu odluku, sprema se žalba

Bokserski Savez Srbije će uložiti žalbu.

Veliki skandal dogodio se na bokserkoj reviji u Belgiji kada je domaći takmičar porijeklom Albanac Meriton Karadža ugrizao srpskog predstavnika Đorđa Stojkovića.

Tokom četvrte runde Karadža je ugrizao Stojkovića za rame koji je jauknuo od bola i uhvatio se za bolno mjesto. Ono što se potom dogodilo je još skandaloznije od samog čina. Sudija Mišel Maksijuta prekinuo je meč i dodijelio pobjedu Karadži. Odluka je zavedena kao tehnički nokaut, pa je Albanac umjesto diskvalifikacije dobio pobjedu.

"Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobjedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promijeni donijeta odluka", navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.

