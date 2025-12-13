"Mislila sam da je super da vozim što brže, ali sad shvatam": Anđela preživjela saobraćajku i javno priznala sve

Anđela Branković ispričala je kako je prošla kroz potresne momente i preživjela je saobraćajnu nesreću koja je mogla da se završi kobno. Poslije toga shvatila je šta ne smije da radi više...

Anđela Branković je svjetska šampionka u boksu. Napravila je najveći uspjeh u karijeri, a nedavno je doživjela nešto što joj je promijenilo život. Preživjela je saobraćajnu nesreću i svjesna je da je ishod mogao da bude koban. Zna šta više nikad ne smije da uradi...

"Prije malo više od dvije nedjelje imala sam udes, 10 dana poslije toga bila sam u ringu. Udes je bio uoči početka posta, ni malo slučajno. Bila je to jedna velika opomena za mene i veliki spas, nešto ugruvana. Bogu hvala dobro da mogu da nastavim sa treninzima, ali sa nekim dodatnim posljedicama. Do tada puna ubjeđenja da je super kul da vozim što brže, a sada shvatam da je najmanja cijena koju mogu da platim njegova šteta i popravka. Naravno da sam rob korišćenja telefona u vožnji", počela je Anđela obrazloženje na svom instagram nalogu.

Istakla je da je bila sama u automobilu, iako je malo nedostajalo da sa njom bude više ljudi.

"Tog dana sam cijeli dan bila u kolima i tri meni najbliže osobe vozile su se sa mnom tokom tog dana. Srećom, kada se ovo desilo bila sam sama. Vrlo brzo sam shvatila koliko sam se odaljila od pravih vrijednosti i počela da uživam u materijalnim. Istinski sam razumjela kada ljudi kažu koliko su sve te stvari prolazne. Danas su tu, sutra ne moraju da budu. Cijena koju ću platiti popravku je smiješna kada sam shvatila da je neko mogao da bude sa mnom u kolima tog momenta. Ljudi, noć pred početak Božićnog posta bila je opomena za mene da sa svim u životu budem zadovoljna. Sa svim što imam, ali i onim što nemam. Da volim sebe takvu kakva jesam i da radim na svom, prvenstveno unutrašnjem razvoju, a ne samo spoljašnjem imidžu. Zanimljivo je kako nas đavo vreba i lako ščepa u svoje kandže."

"Dok ne riješim neke posljedice, ne vraćam se"

Objasnila je srpska bokserka da se neće tako brzo vratiti u ring i da ima drugačije planove.

"Poslije ovog prvenstva neću nastupati dok ne riješim neke posljedice i zdravlje ne vratim ponovo u normalu. Svima koji su bili prisutni ili posmatrali meč na prvenstvu države se zahvaljujem na podršci i izvinjavam na onakvoj izvedbi. Ima jedna rečenica koju obožavam da citiram iz domaće kinematografije - treniraćemo za veća čuda", dodala je Anđela.

Za kraj je imala poruku za sve.

"Ekipo, ništa od ovoga nisam napisala ni iz jednog drugog razloga do toga da mi oprostite što vam trenutno ne pišem i ne odgovaram. Radimo polako na uspostavljanju rasporeda i plana oporavka, pa šta uspemo i budemo raspoloženi malo ćemo vam smiriti i preneti. Ljubav za sve one, znaju oni koje", zaključila je Anđela Branković.

