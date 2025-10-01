logo
Koji trener je najduže na poslu u Premijer ligi BiH?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nakon silnih smjena trenera u Bosni i Hercegovini nakon samo devet kola, ko je najdugovječniji a ko je "najfriškiji" šef struke u bh. prvenstvu?

Koji trener je najduže na poslu u Premijer lige BiH? Izvor: MONDO

Čak šest trenera od početka sezone 2025/26 u Premijer ligi Bosne i Hercegovine je izgubilo posao, a četvorica su ostala na klupama svojih timova.

Najduži staž ima Dean Klafurić u Širokom Brijegu, gdje je stigao 20. decembra 2024. godine kada je imenovan za trenera i sportskog direktora ekipe sa "Pecare", prenio je "Glas Srpske".

Drugi najdugovječniji je strateg bijeljinskog Radnika Duško Vranešević, koji je u semberskom klubu od 2. aprila ove godine, dok je na trećoj poziciji Vule Trivunović iz dobojske Sloge, inače imenovan 20. maja.

Izvor: MONDO

Šef stručnog štaba Željezničara Admir Adžem je preuzeo plave sa "Grbavice" 10. juna, a najmanje staža na klupi od svih premijerligaša ima Perica Ognjenović, trener prijedorskog Rudara, koji je stigao osam dan kasnije.

(MONDO)

