Koji trener je najduže na poslu u Premijer ligi BiH?

Nakon silnih smjena trenera u Bosni i Hercegovini nakon samo devet kola, ko je najdugovječniji a ko je "najfriškiji" šef struke u bh. prvenstvu?

Čak šest trenera od početka sezone 2025/26 u Premijer ligi Bosne i Hercegovine je izgubilo posao, a četvorica su ostala na klupama svojih timova.

Najduži staž ima Dean Klafurić u Širokom Brijegu, gdje je stigao 20. decembra 2024. godine kada je imenovan za trenera i sportskog direktora ekipe sa "Pecare", prenio je "Glas Srpske".

Drugi najdugovječniji je strateg bijeljinskog Radnika Duško Vranešević, koji je u semberskom klubu od 2. aprila ove godine, dok je na trećoj poziciji Vule Trivunović iz dobojske Sloge, inače imenovan 20. maja.

Šef stručnog štaba Željezničara Admir Adžem je preuzeo plave sa "Grbavice" 10. juna, a najmanje staža na klupi od svih premijerligaša ima Perica Ognjenović, trener prijedorskog Rudara, koji je stigao osam dan kasnije.

