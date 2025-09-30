Posušje ima privremenog trenera, vodiće ekipu u hercegovačkom derbiju!

Klub će u predstojećoj pauzi trajno riješiti problem.

Fudbalski klub Posušje se rastao sa Markom Maksimovićem, koji je u prvih devet premijerligaških kola sa ekipom ostvario jednu pobjedu.

Niz loših rezultata tim sa Mokrog Doca pokušaće da prekine u petak (3. oktobar), u hercegovačkom derbiju protiv Širokog Brijega, a na toj utakmici ekipom će komandovati privremeni trener.

Posušje je, naime, saopštilo da će u duelu sa Širokobriježanima na klupi sjediti Ante Dario Stipić. U radu će mu pomagati Tomislav Kovač, dok će trener golmana biti Mišo Pavlović.

Klub će, istakntuto je, tokom predstojeće oktobarske pauze riješiti pitanje glavnog trenera i njegovog stručnog štaba.

