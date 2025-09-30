Sarajevo predstavilo novog trenera: Zanimljiv put Marija Cvitanovića - od marta 2018. godine odradio 15 utakmica!

Bivši trener Dinama je od odlaska iz zagrebačkog kluba, u martu 2018. godine, vodio samo 15 mečeva.

Izvor: X - screenshot

Nekadašnji trener Dinama Mario Cvitanović zvanično je imenovan za novog stratega Sarajeva, na čijoj klupi će ostati do ljeta 2027. godine.

Cvitanović je bez kluba od maja ove godine, kada se nakon samo pet utakmica rastao sa zagrebačkom Lokomotivom, a na bordo klupi debitovaće 6. oktobra, kada će Sarajevo na Koševu dočekati Zrinjski u derbiju 10. kola Premijer lige BiH.

"FK Sarajevo je klub bogate istorije i velikih navijača. Svjestan sam izazova koji su pred nama, ali vjerujem u ovaj tim i u zajedništvo sa našim navijačima. Samo trudom, odricanjem i poniznošću možemo doći do rezultata koje svi želimo", kratko je poručio Cvitanović povodom dolaska u novi klub.

Zanimljiv je, inače, njegov trenerski put nakon što je u martu 2018. godine napustio kormilo Dinama. Od tada, pa sve do danas, odradio je samo 15 utakmica!

Poslije odlaska iz zagrebačkog kluba, nije imao posao do jula 2019. godine. Tada je preuzeo Al Vehdu, ali je odradio samo tri utakmice, otišavši već sredinom septembra.

Potom je na novi angažman čekao čak tri godine. U septembru 2022. godine je preuzeo Šibenik, ali je i ta trenerska epizoda bila kratkog daha. Samo sedam puta je komandovao ekipom, otišavši iz kluba posljednjeg dana januara 2023. godine.

Na kraju, kao nezaposlen se vodio sve do aprila ove godine, ali se vrlo brzo rastao i sa "lokosima".

Ranije tokom trenerske karijere radio je i u omladinskoj školi Dinama te vodio i B tim, a jedno vrijeme je bio i pomoćnik Miroslavu Blaževiću na klupi Zagreba.

Kada je u pitanju igračka karijera, ponikao je u Radniku iz Velike Gorice, nakon čega je igrao za Dinamo (u dva mandata), Veronu, Veneciju, Đenovu, Napoli, Žerminal Beršot (sa kojim je i osvojio jedini trofej u karijeri) i Energi Kotbus.

