Momodu Džata napustio Sarajevo i prešao u klub iz Abu Dabija

Vezni fudbaler Sarajeva i internacionalac iz Gambije napustio je klub sa "Koševa" i pojačao ekipu Al Džazire iz Abu Dabija.

Sarajevski klub potvrdio je u utorak transfer Momodua Džate (19) u Al Džaziru!

"FK Sarajevo i Al Džazira klub uspješno su realizovali transfer Mamadua Džate. Za samo dvanaest mjeseci Džata je prošao kompletnu razvojnu strukturu Akademije FK Sarajevo, odbivši brojne ponude koje su stizale na adresu kluba. Prelazak u redove Al Džazire predstavlja novo poglavlje u nhegovoj karijeri, a FK Sarajevo zadržava udio u budućim pravima igrača. FK Sarajevo se zahvaljuje Džati na njegovom profesionalnom odnosu i želi mu mnogo sreće u nastavku karijere", saopšteno je iz "bordo" kluba.

Džata, koji je imao ugovor sa Sarajevom do ljeta 2029. godine, odigrao je ukupno 36 mečeva u "bordo" dresu uz po dva postignuta gola i asistencije.

