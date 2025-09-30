Bivši trener Dinama iz Zagreba definitivno sjeda na klupu Sarajeva (VIDEO)

Sarajevo će vrlo brzo zvanično predstaviti Marija Cvitanovića kao novog trenera, čime će se okončati potraga za nasljednikom Husrefa Musemića, koji je napustio klub sa Koševa.

Izvor: X - screenshot

Hrvatski stručnjak već je dogovorio sve detalje sa čelnicima kluba, a sinoć je i stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine, prenio je "Sport 1".

Cvitanović neće doći sam. U Sarajevu će mu se pridružiti i njegov stručni štab, u kojem će biti Ivo Milić i Damir Ferenčina, dvojac koji će biti zadužen za asistenciju i pripremu ekipe u narednom periodu.

Klub je već napravio prvi organizacioni potez u skladu s dolaskom novog trenera, pa je termin treninga zakazanog za danas pomjeren s 11 na 17 sati, kako bi stručni štab imao dovoljno vremena da se upozna s ekipom i izvrši prve pripreme.

Mario Cvitanović je tokom karijere vodio Dinamo Zagreb, Šibenik, Al Vehdu iz Saudijske Arabije i Lokomotivu, s kojom se rastao ovog ljeta.

Inače, hrvatski stručnjak će biti treći trener sarajevske ekipe u aktuelnoj sezoni s obzirom da je prije Musemića na klupi sjedio i Zoran Zekić.

