Prijedorski sudija dijeli pravdu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Luka Bilbija, arbitar iz Prijedora, dobio je povjerenje UEFA da sudi meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Bilbija će biti glavni sudija utakmice U-21 reprezentacija San Marina i Finske, prenijela je "Arena Sport". Na terenu će mu pomagati asistenti Amer Macić i Marko Perić, dok je za četvrtog sudiju imenovan Nihad Ljajić.

Banjalučanin Ognjen Valjić će biti kontrolor suđenja na utakmici mladih selekcija Grčke i Malte, dok je Oliver Glibo delegiran za meč između Azerbejdžana i Portugala.

