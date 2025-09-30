logo
FIFA žestoko kaznila FSS: Veliki udarac pred odlučujući meč Srbija - Albanija

Fudbalski savez Srbije (FSS) žestoko kažnjen zbog nereda na meču protiv Engleske tako da će kapacitet stadiona protiv Albanije biti smanjen.

FIFA žestoko kaznila Srbiju Izvor: MN PRESS

Disciplinska komisija FIFA donijela je odluku kojom se Fudbalskom savezu Srbije izriče novčana kazna u iznosu od 80.000 švajcarskih franaka zbog incidenata u vezi sa redom i bezbjednošću, kao i zbog neprimjerenog i diskriminatornog ponašanja pojedinih navijača tokom kvalifikacione utakmice za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026, Srbija – Engleska, odigrane 9. septembra 2025. godine na stadionu ‘Rajko Mitić’.

U odluci Disciplinske komisije FIFA navedeni su sljedeći prekršaji:

• nemogućnost obezbjeđivanja reda i discipline unutar i oko stadiona,
• upotreba lasera i neprimjerenih gestova, riječi i predmeta,
• ometanje tokom izvođenja nacionalnih himni,
• diskriminatorno ponašanje pojedinih navijača.

Pored novčane kazne, Fudbalskom savezu Srbije je naloženo da narednu FIFA takmičarsku utakmicu A selekcije (protiv Albanije u Leskovcu) odigra sa ograničenim brojem gledalaca. Tom prilikom, biće zatvoreno najmanje 20% kapaciteta tribina, prvenstveno iza golova.

U skladu sa odlukom, Fudbalski savez Srbije je u obavezi da Svjetskoj fudbalskoj federaciji dostavi plan rasporeda sjedišta najkasnije deset dana prije utakmice, uz mogućnost da uz prethodno odobrenje FIFA, dio kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa (porodice, učenici, organizacije sa fokusom na borbu protiv diskriminacije). Plan mora uključivati i jasne aktivnosti protiv diskriminacije (poput nošenja majica ili isticanja transparenata sa takvim porukama).

Fudbalski savez Srbije će postupiti u skladu sa donesenom odlukom i preduzeti sve mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti.

