FIFA žestoko kaznila FSS: Veliki udarac pred odlučujući meč Srbija - Albanija

Fudbalski savez Srbije (FSS) žestoko kažnjen zbog nereda na meču protiv Engleske tako da će kapacitet stadiona protiv Albanije biti smanjen.
Disciplinska komisija FIFA donijela je odluku kojom se Fudbalskom savezu Srbije izriče novčana kazna u iznosu od 80.000 švajcarskih franaka zbog incidenata u vezi sa redom i bezbjednošću, kao i zbog neprimjerenog i diskriminatornog ponašanja pojedinih navijača tokom kvalifikacione utakmice za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026, Srbija – Engleska, odigrane 9. septembra 2025. godine na stadionu ‘Rajko Mitić’.
U odluci Disciplinske komisije FIFA navedeni su sljedeći prekršaji:
• nemogućnost obezbjeđivanja reda i discipline unutar i oko stadiona,
• upotreba lasera i neprimjerenih gestova, riječi i predmeta,
• ometanje tokom izvođenja nacionalnih himni,
• diskriminatorno ponašanje pojedinih navijača.
Pored novčane kazne, Fudbalskom savezu Srbije je naloženo da narednu FIFA takmičarsku utakmicu A selekcije (protiv Albanije u Leskovcu) odigra sa ograničenim brojem gledalaca. Tom prilikom, biće zatvoreno najmanje 20% kapaciteta tribina, prvenstveno iza golova.
U skladu sa odlukom, Fudbalski savez Srbije je u obavezi da Svjetskoj fudbalskoj federaciji dostavi plan rasporeda sjedišta najkasnije deset dana prije utakmice, uz mogućnost da uz prethodno odobrenje FIFA, dio kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa (porodice, učenici, organizacije sa fokusom na borbu protiv diskriminacije). Plan mora uključivati i jasne aktivnosti protiv diskriminacije (poput nošenja majica ili isticanja transparenata sa takvim porukama).
Fudbalski savez Srbije će postupiti u skladu sa donesenom odlukom i preduzeti sve mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti.