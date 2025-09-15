logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"U Hrvatskoj nije bilo protekcije": Zdravko Mamić objasnio problem fudbalske reprezentacije Srbije

"U Hrvatskoj nije bilo protekcije": Zdravko Mamić objasnio problem fudbalske reprezentacije Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zdravko Mamić smatra da fudbalska reprezentacija Srbije ima problem, ali da čovjek sa čvrstom rukom to može da riješi.

zdravko mamic o protekciji u reprezentaciji srbije Izvor: Screenshot/YouTube/@K1Televizija/MN Press

Zdravko Mamić je gostovao na televiziji "K1" i tu se dotakao brojnih tema. Ponovo je pričao o svom prijateljstvu sa Srbima, ali dotakao se i reprezentacije Srbije. Srpski nacionalni tim doživio je težak poraz od Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Naglasio je dugogodišnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba da Srbiji nedostaje čvrsta ruka kako bi reprezentacija stala na noge i uspjela da u kontinuitetu pruža dobre igre. 

"Razlika je u tome što reprezentacija Srbije dugo nije imala čvrstu ličnost koja bi zabranila bilo kakvu protekciju. A reprezentacija ne smije da bude poligon za protekciju. Kod vas su se jako nametnuli menadžeri, ili pojedinci sa jakim uticajem, u Savezu, po klubovima... I gurali su svoje interese, svoje igrače. I to je pogubno."

Naglasio je Mamić da ne može baš da kaže da toga nikada nije bilo u Hrvatskoj, ali da je mnogo manje takvih nepravilnosti nego u Srbiji i da se to vidi na rezultatima.

"To se ne smije nikada dozvoliti. Jer, kad jednom to uradite, vi ste izdali sve. Igrači to odmah osjete. Oni znaju kad neko ne zaslužuje da bude tu, kad je privilegovan. Kod nas toga gotovo da nije bilo. Neću reći da nikad nije bilo simpatija selektora prema nekom igraču, ali vjerujte, to bi odmah bilo primijećeno, označeno kao minus. I takav selektor bi brzo pao", rekao je Zdravko Mamić o situaciji u reprezentaciji Srbije. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:41
ĆIRO JE PRVAK SVETA DA TI GA ME..E DA NE OSETIŠ: Mamić ekspresno odgovorio na Blaževićeve optužbe (VIDEO)
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zdravko Mamić fudbal Hrvatska Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC