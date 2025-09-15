"U jednom danu mi dao 22 miliona KM": Mamić će zauvijek biti zahvalan čovjeku iz RS koji mu je promijenio život

Zdravko Mamić otkrio je kako mu je čovjek iz Republike Srpske promijenio život.

Dugogodišnji prvi čovek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić otkrio je kako mu je Srbin iz Republike Srpske dao 22 miliona maraka. Kako sam tvrdi nisu se poznavali, a sada mu je večni dužnik. "Zahvaljujući njemu, da mu sutra zatreba, sve bih mu prepisao", rekao je Mamić što najbolje opisuje zahvalnost koju osjeća.

"To se ne zaboravlja. Stvarno, to je za Ginisovu knjigu rekorda, ili ne znam, za Netfliks, za neku seriju. Ja nemam ni evro, nemam račun, ali imam ideju. Naravno i ljubav ljudi ima svoje granice, ali ovaj čovjek me nikada u životu nije video... Čuo sam za tog gospodina, vlasnika banke iz Banjaluke i najavio sam se da dođem. On je vlasnik banke, a ja sam došao sa ćerkom Ivom, tada je imala 26 godina. Kad smo stigli, odmah sam osjetio da tu ima nešto posebno. Dočekao me je lično, zajedno sa cijelom upravom banke. Naravno da je moj fudbalski pedigre imao ulogu u svemu tome. 'Hajde da vidimo tog Mamića - kakav god da je, je l' sposoban čovjek ili baraba ili galamdžija?' Čak i oni koji me ne vole, žele da me upoznaju. A meni je to dovoljno - pa onda dolazi stvarnost", započeo je u emisiji "U16" na K1 televiziji.

"U tom razgovoru, saznajem da je gospodin iz Mrkonjić Grada, veliki biznismen, ima mnogo poslova i u regionu i po Evropi. Iako ga nikada nisam vidio da pije, jer smo se kasnije više puta viđali, tada mi je pričao bajke o svojoj šljivovici koju sam proizvodi. I tako maznemo nas dvojica cijelu bocu šljivovice. A ja inače ne pijem."

"U tom trenutku on je gradio oko 3.000 stanova u Banjaluci, a sinovi su mu radili na tim zgradama. Odmah ih je pozvao, rekao im: 'Mamić nam je u gostima' i zvao ih da dođu da se slikaju. Riječ po riječ, ja njemu iskreno kažem: 'Slušajte, ja sam došao da mirne savjesti pitam postoji li šansa da mi pomognete? Jer ja sam reputacioni rizik. Nijedna evropska banka mi neće dati ni evro kredita. Postoji li mogućnost da kreditirate projekte moje ćerke?' A on meni odgovori: 'J**e mi se za reputacioni rizik. Ti si moj brat. Ja ću ti dati kredit za šta god treba.' I čovjek, u jednom danu, da 22 miliona maraka! To je bio moj novi početak."

Izdvojio je Mamić poseban trenutak tokom posjete:

"U jednom trenutku, tokom te posjete, dolazi jedan čovjek i donosi poklone. Domaćin ustaje, uzima ih i predaje mojoj ćerki. Poslije dolazi jedna dama, donosi poklone, on ustaje, prima ih i daje ih meni. I znate, nije meni problem da se emotivno otvorim kad mi neko pruži takvo gostoprimstvo. Inače, tokom cijelog razgovora i kasnije sam to vidio čovjek stalno drži brojanicu u ruci, 24 sata. Meni je to mnogo značilo. Vjerujem da je vernik. I to je za mene posebna dimenzija. Mada, vjeruj - ne veruj, najvažnije je da li si čovjek."

"I onda sam mu rekao: 'Ne znam šta ste mi napravili. razvalili ste me.' Kad se čovjek nađe u problemu, pa mu neko pokaže takvu ljubav, to je neopisivo. Dignem se, pogledam ga i kažem: 'Slušajte, pa ja sam go. Ne znam kako da vam uzvratim. Nemam šta da vam dam. Da izvadim bubreg? Srce?' I skinem sat sa ruke, skupocjen sat i kažem: 'Hoću da imate uspomenu na mene.' Inače to nikad ne bih pričao, ali eto... Međutim, taj čovjek kasnije dolazi u Hercegovinu da obiđe moje projekte, iako nema vremena za to. Stvarno je prezauzet. I kaže mi: 'Imam ja sad nešto za tebe.' I pokloni mi isto tako skupocjen sat. Kao revanš. Tako da jedan drugom imamo uspomenu."

"Žao mi je što ne mogu da govorim o njemu punim imenom i prezimenom, iako će mnogi naslutiti o kome se radi. Nema puno takvih ljudi. Mene ne zanima ništa i neka se mojoj djeci desi ono što ja njemu želim i njegovoj porodici. A ono što sam stvorio sa svojim ćerkama, između ostalog i zahvaljujući njemu da mu sutra zatreba, sve bih mu prepisao. Eto, toliko mislim o njemu", ispričao je Mamić.

