Rasel Vestbruk napravio čudo: Prekinuo je najgori niz NBA lige

Iskusni plejmejker Rasel Vestbruk konačno je donio pobjedu beznadežnim Sakramento Kingsima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Gotov je najgori gubitnički niz u NBA! Nakon 16 uzastopnih poraza i poslije serije od 38 dana bez pobjede Kingsi su dobili Memfis 123:114. Prije ove pobjede pobijedili suu Vašington 17. januara i onda ušli u seriju poraza koja ih je zakucala na dno Zapada.

Ovu pobjedu donio im je Rasel Vestbruk koji je zamalo upisao dabl-dabl. Imao je 25 poena i 7 asistencija, dok je Prešs Ačiuva upisao 22 poena i 12 skokova. Kod Memfisa Smol je imao 21 poen, 9 asistencija i 6 skokova.

U drugom meču večeri Viktor Vembanjama i San Antonio savladali su Detroit Pistonse 114:103. Darijus Vasel je imao 28 poena, Vembanjama 21 i 17 skokova, dok je Džejlen Duren upisao 25 poena i 14 skokova.

Hjuston je pobijedio Jutu koja je odavno odustala od ove sezone sa 125:105. Džabari Smit je imao 31 poen i 9 skokova, dok je Lauri Markanen sa druge strane upisao 29 uz 26 poena Sensaboa.