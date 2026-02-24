"Klinci danas ne znaju ko je bio naš Majkl Džordan": Igrao za Zvezdu, Hemofarm i rješavao kad je najteže

Bivši košarkaš Nikola Otašević uporedio je današnju omladinu sa periodom svog djetinjstva. Zbog toga se prisjetio legendarnog Stevana Pekovića i otkrio o kakvom igraču je riječ.

Rođeni Užičanin, a bivši košarkaš Budućnosti i Hemofarma Nikola Otašević (44) prije nekoliko godina govorio je o tome kako mlađe generacije nemaju jasnu predstavu o kvalitetu igrača koji su nastupali u "winston yuba" ligi tokom devedesetih godina. Među tim asovima bio je i Stevan Peković (55), crnogorski krilni košarkaš prepoznatljiv po izuzetnom šutu. Tokom karijere nosio je dres Budućnosti, Crvene zvezde u dva navrata (1998/99. i 2001/02), kao i Hemofarma u periodu od 1999. do 2001. godine. Podgoričanin je igrao i za Vojvodinu, a profesionalnu karijeru okončao je 2009. godine.

"Kad sam igrao 'winston yuba' ligu sa 18 godina, imao si u svakom timu baš dobrog košarkaša. U Hemofarmu Stevan Peković bio bre... Džordan! Ne može da se čuva", započeo je Nikola Otašević tokom gostovanja 2023. kod bivšeg igrača Zvezde i reprezentativca Mileta Ilića u popularnom podkastu "Jao Mile".

"Bili smo klinci tad u Vršcu kad je Stevan bio tamo... On je onako, da kažemo 'lud', klasa, ali on kad se zapali, brate mili, trpao je sve", rekao je Ilić. "Iz svih pozicija, šutne trojku sa osam metara kao da gađa sa tri metra. On je šutirao sa pola, pređe centar i pripali", nastavio je.

"Pola ovih klinaca ne bi znalo ko je to"

S žarom u glasu je Otašević govorio o starijem kolegi, o legendi. Tokom evociranja uspomena nije mogao, a da ne spomene i trenutnu situaciju u kojoj buduće zvijezde jednostavno ne poznaju bivše košarkaše. Bivši plejmejker je trenutnu situaciju najbolje opisao sjećanjem na utakmicu protiv Panatinaikosa, a dok je nosio dres Budućnosti.

"Sjećam se jedne utakmice igram za Budućnost u Vrnjačkoj Banji protiv Panatinaikosa, PAO najjači ikad, Jasikevičijus, Kalates tek počinjao, imao kosu, Dijamantidis, Peković, Šermadini... Ekipa nikad jača. Šermadini me udari laktom, otvori mi lobanju, ušivanje na licu mjesta, Jasikevičijus mi priđe, Željko... 'Mali, je l' si dobro?'. Priđu mi i pitaju me kako sam, nisam mogao da spavam, a imao sam 25-26 godina."

A, danas?

"Da se na trgu u Užicu pojavi na primjer Dino Rađa, pola ovih klinaca ne bi ni znalo ko je to, ni šta ima da se slikam. Jesi lud, to je košarkaška legenda Srbije i Hrvatske, svjetskog nivoa. Imao sam saigrača, pomenem mu Miću Berića, da ga ne pominjem sad, on 1995. godište i ne zna ko je Mića Berić! Zamisli da ne znaš ko je Miroslav Berić, svjetski igrač, igrao za reprezentaciju, donosio medalje, ej svjetski igrač. Igrao ABA ligu, Drugu ABA ligu, neću da kažem gdje igra", rekao je Otašević.

"Pa i mene više ljudi sad zna po podkastu, nego da sam igrao. Zaustavi me milicija gore na Jezeru kod Bajine Bašte, nisam znao da idu za nama, podižem glavu, a oni pod rotacijom. Mi napravili prekršaj, dam im isprave - kaže mi policajac 'Pa, gledao sam te brate u 'Jao Mile' podkastu', tako da si me probio", nasmijao se Otašević.

