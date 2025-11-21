Otašević podviknuo zbog stranaca u Partizanu i Zvezdi: "Da izgledaju kao indijanci? Kod mene ne bi moglo"

Nikola Otašević nije zadovoljan nekim stvarima koje vidi u dva najveća srpska kluba i istakao je svoju kritiku kod Mileta Ilića.

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Nikola Otašević je pričao o aktuelnoj krizi rezultata u Partizanu, a tokom emisije kod Mileta Ilića dobio je i pitanje navijača šta bi zabranio igračima da je on trener Partizana. Jedna stvar mu posebno smeta.

"Pod jedan, prvo bih zabranio ove slušalice. Ne mobilne telefone, ali naravno da nije normalno da se mobilni telefon gleda u svlačionici, kad ulaziš u svlačionicu gasiš. Ove slušalice i ovo na zagrijavanju, da izgledaju kao indijanci neki, to bi kod mene bilo odmah... Prijatelji do hale, svoj mir, slušaj, poslije toga... Šta onaj navijač da kaže vidi ga ovaj stavio slušalice. Šta on može da razumije, da osjeti našu energiju kada nas ne ferma dva odsto", rekao je nekadašnji plejmejker.

Otaševič, koga najviše pamtimo po igrama u ekipi Budućnosti, naveo je da mora da se popravi odnos igrača kako na terenu, tako i prema navijačima. Prema njegovom mišljenju neki razmišljaju previše američki.

"Mora tu nešto da se promijeni, mora da se poboljša ta atmosfera u ekipi. Ti imaš nevjerovatnu armiju navijača iza sebe i jedan i drugi klub. Koji daju srce i ginu i hoće brat na brata da udari zbog Zvezde i Partizana. Ne može tebi da dođe neko ko je plaćen 2.500.000 i da se šeta po terenu i da toi kaže 'biće bolje sledeći put'. Kad bre sljedeći put, zemljače, jesi ti lud? Hoću da ti kažem da mora da se obave neki razgovori sa tim igračima, da znaju gdje su došlli. Nisu doši u NBA ligu pa svaki dan biće bolje. Kad će biti bolje?", zapitao se on.

Što se tiče navijača oba najveća srpska kluba, on je istakao da oni uvijek daju podršku igračima, a da igrači sa druge strane ne pokazuju dovoljno angažovanja.

"To nema nigdje na svijetu, da pobjeđivao ili gubio oni ti uvijek daju podršku. A ti ništa ne vraćaš. Ne možeš da dođeš ovdje i da mi samo tražiš pare. Nauči neku riječ! Može da se objasni, kako ne može da se objasni. Ne može na silu, ali može", zaključio je on u "Jao Mile" podkastu.