Devedesetih nam je bio Majkl Džordan, a klinci ga danas ne znaju! Igrao za Zvezdu, Hemofarm - Taj kad se zapali, pazi se

"Njega niko nije mogao da čuva!"

Izvor: YouTube/MN Press/Jao Mile Podcast

Nekadašnji plejmejker Budućnosti, Hemofarma i niza srpskih i regionalnih timova Nikola Otašević (41) gostovao je u podkastu "Jao Mile" i govorio o tome da današnji klinci ne znaju kakvi su asovi igrali nekadašnju WINSTON YUBA ligu devedesetih. Jedan od njih bio je i Stevan Peković, crnogorski krilni košarkaš poznatom po sjajnom šutu iz vremena kada je igrao za Budućnost, Crvenu zvezdu (u dva mandata, 1998/99 i 2001/02), Hemofarm (1999-2001)... Rođeni Podgoričanin nastupao je i za Vojvodinu, a završio je karijeru 2009.

"Kad sam igrao Vinston JUBA ligu sa 18 godina, imao si u svakom timu baš dobrog košarkaša. U Hemofarmu Stevan Peković bio bre... Džordan! Ne može da se čuva", rekao je Nikola Otašević u gostovanju kod bivšeg igrača Zvezde i reprezentativca, Mileta Ilića.

"Bili smo klinci tad u Vršcu kad je Stevan bio tamo... On je onako, da kažemo 'lud', klasa, ali on kad se zapali, brate mili, trpao je sve", rekao je Ilić. "Iz svih pozicija, šutne trojku sa osam metara kao da gađa sa tri metra", dodao je Otašević, evocirajući uspomene. "On je šutirao sa pola, pređe centar i pripali".

Otašević je rekao da današnji mladi igrači nisu toliko impresionirani starijim košarkašima i odmah mu pada na pamet prijateljska utakmica protiv Panatinaikosa dok je igrao za Budućnost.

"Sjećam se jedne utakmice igram za Budućnost u Vrnjačkoj Banji protiv Panatinaikosa, PAO najjači ikad, Jasikevičijus, Kalates tek počinjao, imao kosu, Dijamantidis, Peković, Šermadini... Ekipa nikad jača. Šermadini me udari laktom, otvori mi lobanju, ušivanje na licu mjesta, Jasikevičijus mi priđe, Željko... 'Mali, je l' si dobro?'. Priđu me i pitaju me kako sam, nisam mogao da spavam, a imao sam 25-26 godina.

A danas? "Da se na trgu u Užicu pojavi na primjer Dino Rađa, pola ovih klinaca ne bi ni znalo ko je to, ni šta ima da se slikam. Jesi lud, to je košarkaška legenda Srbije i Hrvatske, svjetskog nivoa. Imao sam saigrača, pomenem mu Miću Berića, da ga ne pominjem sad, on 1995. godište i ne zna ko je Mića Berić! Zamisli da ne znaš ko je Miroslav Berić, svetski igrač, igrao za reprezentaciju, donosio medalje, ej svjetski igrač. Igrao ABA ligu, Drugu ABA ligu, neću da kažem gdje igra", rekao je Otašević.

"Pa i mene više ljudi sad zna po podkastu, nego da sam igrao. Zaustavi me milicija gore na Jezeru kod Bajine Bašte, nisam znao da idu za nama, podižem glavu, a oni pod rotacijom. Mi napravili prekršaj, dam im isprave - kaže mi policajac 'Pa, gledao sam te brate u 'Jao Mile' podkastu', tako da si me probio", nasmijao se Otašević.