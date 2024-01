Hit priča srpskog košarkaša: Radonjić odmah rekao "Poubijaćete se do Splita!"

Nekadašnji košarkaš otkrio kako je Dejan Radonjić tražio prekid igre jer su saigrači mučili Filipa Barovića.

Izvor: MN Press/YouTube/Jao Mile Podcast/Printscreen

Nekadašnji srpski košarkaš Mile Ilić ponovo je u svom podkastu ugostio nekadašnjeg plejmejkera Nikolu Otaševića, a bivši igrač podgoričke Budućnosti opet je ispričao sjajne detalje svoje karijere. Najviše anegdota duhovitog Užičanina vezano je za period u crnogorskom klubu, a ovog puta otkrio je kako je izgledalo igranje "kaladonta" na putu do Splita.

Žrtva Nikole Otaševića i njegovih saigrača bio je tada mladi Filip Barović, koji je tek priključen seniorskoj ekipi. Nakon što je dobro "izudaran" u veoma kratkom roku, Dejan Radonjić je morao da interveniše i zatraži neku manje opasnu igru. Sve je počelo "namještanjem" Nemanje Gordića, a ubrzo se Barović namjestio kao meta.

"Putujemo za Split. Idem busom i sad ono, nikad doći. Dosadno, šta ćemo da igramo, kaladont! U šta ćemo da igramo kaladont? U šljage! Nema pravo da se oprosti nego moraju svi jake da pale. Šljaga je macola", počeo je priču Nikola Otašević i dodao: "Prvo moram za Gordu da ispričam. kako sam njega navukao. 'Brate, ja bih da igram, a ne znam kako se igra.' Dobar čovjek ko 'leb, tu sam ga ja navukao. Nema pojma čovjek da ne smije prva riječ teška. Kažem 'Ja zadajem, ti si drugi', on kaže 'Ajde' i ja 'GRČ'. U je*aću ti..."

Otašević je nastavio da priča o igri u autobusu, sve dok je Radonjić nije prekinuo. "Ali, on je mala maca! Barović Filip, centar, što je igrao u Budućnosti. Igramo, igramo, vrtimo i vrtimo, on ispada i sad 11 šljaga. On zadaje, vrtimo i vrtimo, opet on ispadne. Sad 22 šljage, nije prošlo dva-tri minuta, razumiješ! I ono, koliko se iznervirao viče 'Ja zadajem, vojska!' Kaladont! Popio 33 šljage za tipa tri-četiri minuta! Odmah me Radonjić zove 'Otko, dođi dole. Daj bre nađi neku normalniju igru, ima da se poubijate do Splita'."

Podsjećamo, Dejan Radonjić je u dva mandata proveo šest godina igračke karijere u Budućnosti, a zatim je kao trener osam godina vodio podgoričku ekipu. Nikola Otašević je od 2001. do 2011. godine nosio dres crnogorskog tima, a Filip Barović je tada tek ulazio u seniorsku ekipu. Kasnije je u još dva mandata nosio dres Budućnosti, a trenutno igra u Rumuniji.