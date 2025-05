"Ima jedna urbana legenda o Mamiću i meni": Nives Celzijus progovorila o traču koji sluša decenijama

Nives Celzijus demantovala da ju je Dinamo Zagreb doveo u klub a Dino Drpić oženio

Izvor: Instagram printscreen / nivescelsius

Hrvatski model, pjevačica i spisateljica Nives Zeljković, pohnatija kao Nives Celzijus (43) bila je deceniju u vezi, a potom u braku sa fudbalerom Dinom Drpićem (43). Tekstovi o njima punili su novine i stranice portala, a javnost je uvijek tražila nove informacije o njima.

U jednom intervjuu, ona je ovog proljeća željela da razjasni kako su se upoznali i da tome nije kumovao Zdravko Mamić, nekada prvi čovjek Dinama i najveći moćnik hrvatskog fudbala, a sada osuđenik za izvlačenje novca iz Dinama i nanošenje štete državnom budžetu, inače nedopustan hrvatskim organima jer živi u Bosni i Hercegovini.

"Ima urbana legenda kako je Mamić nekada izjavio da je on mene doveo u Dinamo i kao da me Dino oženio. Mislim, to je takva debilana, čovjek to nikad nije izjavio, on zna svašta reći, ali nikad ne priča laži", rekla je Nives Celzijus za "Happy FM"

"On je jako, jako poštovao Dinu, bez obzira na situaciju koja se među njima desila i mislim da ga dan-danas poštuje i da ima jako veliki respekt prema meni. Tako da mislim da je to doslovno glupost, jer se Zdravko i ja nismo ni poznavali", dodala je ona.

Imali odnose na terenu Maksimira

Tokom boravka u Dinamu, u kojem je ponikao, Drpić je stekao regionalnu popularnost vezom sa Nives Celzijus. Ona je govorila i o tome da su imali odnose na terenu stadiona zagrebačkog kluba, na stadionu Maksimir.

"Dino je dogovorio da se reflektori na igralištu okrenu prema nama. I konačno je ispunio svoj san o se*su na centru stadiona. Bio je jako zločest", prenosili su mediji njene riječi iz knjige.

Mamić davao gole slike Turcima?

Dino Drpić je svjedočio na suđenju protiv Zdravka Mamića u Hrvatskoj i optužio ga da je dao njegovu golišavu fotografiju medijima u Turskoj, jer nije pristao da mu Mamićev sin Mario bude agent.

"Odbio sam da mi Mario Mamić bude menadžer i drugi dan je moja gu*ica završila na naslovnici jer je Zdravko Mamić proslijedio turskim medijima fotografiju kada sam ja na Poljudu pokazao guzicu navijačima Hajduka jer su mi vrijeđali tek rođenog sina. Cijeli posao propada, a umjesto mene u Bešiktaš ide moj saigrač Gordon Šildenfeld", govorio je tada Drpić.

Nijemci zabranili da nosi broj "69"

Drpić je napustio Dinamo 2008. godine, transferom u Karlsrue, koji ga je najprije pozajmio, pa otkupio ugovor. U tom klubu je sa suprugom smislio da mu broj na dresu bude "69", ali mu Nijemci nisu dozvolili.

"Dino i ja izabrali smo zajednički broj 69 za njegov dres. Nažalost ga Dino ipak ne može nositi. Brzo smo se dogovorili s KSC-om. U klubu su ideju prepoznali kao izvrsnu propagandnu priliku. Nažalost, iz nadležnog organa vodstva lige (DFL) odbili su službeni klupski zahtjev", govorila je Nives 2009, a prenijeli hrvatski mediji.

Drpić i Nives se razveli 2014

Brak koji je izazivao ogromnu pažnju od prvog dana okončan je 2014. godine. "Uprkos neizmjernoj želji, trudu i neospornoj ljubavi, nismo uspjeli da spasimo naš brak. Tužna sam i ne želim više da govorim o ovoj temi", saopštila je tada Nives Celzijus.

Zajedno su bili 10 godina i imaju dvoje djece, sina Leona i ćerku Taišu.

Igrao za reprezentaciju Hrvatske

Dino Drpić bio je talentovani defanzivac i član svih hrvatskih selekcija od U-18 do seniorske, za koju je debitovao 2007. godune. Ipak, njegova karijera nije se razvijala predviđenim tokom, pa je poslije Karlsruea imao kratke epizode u AEK-u iz Atine, Volinu iz Lucka u Ukrajini, Rijeci i u Maleziji, u kojoj je zaigrao 2013.

Godinama kasnije završio je karijeru igrajući za Kustošiju i Savski Marof, zagrebačkog četvrtoligaša.