Nives Celzijus otkrila dečka fudbalera (FOTO)

Bivša supruga Dinamovog fudbalera Dine Drpića, kontroverzna Nives Celzijus, ljubila je i crnogorskog napadača!

Izvor: Instagram/nivescelsius/printscreen

Jedna od najatraktivnijih Hrvatica, kontroverzna Nives Celzijus sasvim slučajno je otkrila da je svojevremeno bila u vezi sa crnogorskim fudbalerom Vladimirom "Vanjom" Popovićem! Iako je pokušala to da sakrije, fotografije su bile dovoljan dokazni materijal, pa je na kraju morala da prizna avanturu koja je trajala nekoliko mjeseci dok je bivši fudbaler nastupao u Španiji.

Nekadašnji napadač Budućnosti iz Podgorice i Zemuna igrao je u španskim klubovima Sporting iz Hihona, Malaga i Hetafe, prije nego što se vratio na Balkan, obukao dres Zemuna, Železnika i na kraju crnogorskog Koma u kojem je okončao igračku karijeru. O njegovom privatnom životu nije se često pisalo, ali je Nives na Instagramu otkrila nepoznate detalje, iako ga je prvo predstavila kao druga.

Hrvatski model, pjevačica, glumica, spisateljica i šta sve još ne listala je svoje slike iz prošlosti, sa ljetovanja i koncerata na kojima je bila, a na nekoliko njih nalazila se u društvu bivšeg fudbalera. "To mi je neki drug iz Crne Gore", prvo je rekla Nives, ali su je naredne fotografije demantovale: "Dobro, to mi je dečko! Bili smo zajedno samo par mjeseci. Vanja Popović. Naravno da se sjećam. Bili smo nekoliko mjeseci zajedno, ali smo prekinuli jer je on negdje u Španiji igrao fudbal."

Pogledajte kako izgleda Nives Celzijus:

Inače, ova Hrvatica daleko je poznatija po svom kontroverznom braku sa hrvatskim fudbalerom Dinom Drpićem. Godinama su bili zajedno, a Nives je svojevremeno priznala da su vodili ljubav na terenu Maksimira, dok su tribine bile prazne. Ta informacija data srpskim medijima šokirala je sve u Hrvatskoj, pa se danima pričalo o izjavi kontroverzne umjetnice.

Ljubav sa Drpićem potrajala je čitavu deceniju - od upoznavanja 2004. do razvoda 2014. godine, ali su zbog dvoje djece ostali u dobrim odnosima. Nekadašnji fudbaler živi daleko od kamera, dok je Nives prisutna u medijima gotovo svakodnevno. Ponekad čak i bez potrebe, jer je svojevremeno osuđena za klevetu nakon "ispovijesti" da je preživjela zlostavljanje od strane svog oca. Takođe, Nives Celzijus je tvrdila da je silovana kada je imala 16 godina, ali da ime igrača Dinama iz Zagreba koji je to učinio neće otkriti. Pogledajte kako je otkrila ime svog bivšeg dečka:

(MONDO - D. N.)