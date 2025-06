Kako su ostvareni Tuđmanovi snovi: Niko nije znao za Hrvatsku, a onda su Zdravko Mamić i Ćiro Blažević promijenili sve

Franjo Tuđman imao je dva sna - samostalnu državu Hrvatsku i jak Dinamo. Za ostvarenje ovog drugog najzaslužniji je Zdravko Mamić.

Zdravko Mamić gostovao je na "SportTour 2025" - konferenciji posvećenoj sportskom turizmu, koja se prvi put održava na Jahorini. Kontroverzni hrvatski biznismen napravio je od zagrebačkog Dinama, ali i reprezentacije Hrvatske, impresivne sportske mašinerije, pa je bio idealan sagovornik na panelu "Strategija razvoja sportskog turizma: Gdje smo i kuda idemo?"

"Meni najdraža zemlja je bila Jugoslavija, ja sam to uvijek govorio i ne stidim se, ponosam sam na to. Tvrdim i znam da smo mi bili preteča Evropske unije, kojoj svi težimo. Oni nam sada crtaju granice, a mi smo živjeli bez granica", rekao je Mamić u uvodu svog izlaganja, a onda se prisjetio jedne anegdote koju često vrlo rado voli da ispriča.

"Svaki dan sam se družio sa bivšim predsjednikom Franjom Tuđmanom, ne zato što sam mu ja bio privlačan, nego što on nikad nije mogao razabrati šta mu je privlačnije - stvaranje samostalne države Hrvatske ili Dinamo. Kako sam ja bio zajedno sa pokojnim Ćirom Blaževićem i vjenčani kum i saradnik, mi smo privatizovali Dinamo 1992. godine. Tuđman je svaki dan sanjao kako neki sportski klub iz Hrvatske igra prijateljsku utakmicu sa nekim evropskim klubom. Pazite to - prijateljsku utakmicu! Tada niko nije čuo za državu Hrvatsku niti za riječ Hrvatska", prisjetio se Mamić.

Tokom konferncije imao je Mamić zanimljivu izjavu, kako školu treba ukinuti, jer je on i bez nje stavio Dinamo na mapu svijeta. Ali, nije to učinio samo sa Dinamom, nego i sa cijelom Hrvatskom. I to ne samo u sportskom smislu.

"Sada vidite koliko je sport uticao na razvoj naših država. Moj brat je tada igrao za Bohum u Njemačkoj i on mi kaže 'Ja ću dovesti Bohum.' On je doveo Bohum, odigrana je utakmica. Sjećam se drugih sportista, gospodin Dejan Tomašević je tu, čiji sam bio navijač, zatim uticaja Tonija Kukoča, Dine Rađe... Sada svaki od osam milijardi ljudi zna za Hrvatsku - isključivo po hrvatskim sportistima - po hrvatskoj reprezentaciji, njenim sportistima. Na početku je važan sam sport, a onda uticaj sporta na turizam. Možete zamisliti za Hrvatsku, za koju niko nije znao šta ona predstavlja, koliko njoj danas za BDP doprinosi sport kroz turizam. Sve je to toliko naslonjeno jedno na drugo. Tu je i stvaranje velikih šampiona, velikih sportista, zdravih ljudi, a onda sve spajamo sa turizmom i činimo bolji BDP države. Sve je uvezano", naglasio je Mamić, koji je nakon presude u Hrvatskoj zbog nepravilne raspodjele novca od transfera igrača i neplaćanja poreza odlučio da se preseli u BiH.

"Država, ekonomija i društvo ogledaju se kroz veličinu sportista. Za njih zna cijela planeta, više nego za naše države", zaključio je Mamić.