Ovo je sastav Srbije za Andoru: Debituje Partizanov klinac, sistem isti i poslije Piksija

Zoran "Bata" Mirković ne može mnogo da bira svoj prvi tim na mjestu selektora seniorske reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Reprezentaciju Srbije očekuje meč protiv Andore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a pobjeda je imperativ kako bi se sačuvale teoretske šanse za plasman. Nakon bolnog poraza od Albanije u Leskovcu nacionalni tim ostao je bez selektora, pa će meč na Pirinejima voditi vršilac dužnosti - Zoran "Bata" Mirković, aktuelni selektor mlade reprezentacije.

On nije imao mnogo vremena da mijenja, a nije imao ni šta da promijeni u nacionalnom timu - petorica igrača napustili su tim između dvije utakmice u oktobarskom prozoru, pa će se Srbija "krpiti" u Andori. Neće biti lako u takvim okolnostima stići do pobjede, ali igrači sada moraju da pokažu energiju nakon velikog neuspjeha.

Nema nikakve dileme ko će biti golman Srbije protiv Andore. Sa spiska selektora Dragana Stojkovića Piksija u reprezentaciji je ostao samo Đorđe Petrović, dok su zbog povreda Predrag Rajković i Dragan Rosić napustili tim između dvije utakmice. Zoran "Bata" Mirković priključio je selekciji Luku Lijeskića i Vuka Draškića, talentovane čuvare mreže koji nemaju mnogo iskustva u seniorskom fudbalu. Oni su tu tek da bi moglo da se radi na treninzima - ne treba ih očekivati među stativama.

Ostatak tima biće mnogo teže "sklopiti". Strahinja Pavlović će gotovo sigurno zauzeti mjesto lijevog štopera, Miloš Veljković će ostati na centralnoj poziciji jer Nikola Milenković ne konkuriše za tim, a desno bi moglo da dođe do promjene. Umjesto Veljka Milosavljevića koji nije bio siguran protiv Albanije priliku bi mogao da dobije Strahinja Eraković. Njega su mnogi očekivali u prvoj postavi i na meču u Leskovcu.

Za tim ne konkuriše ni Andrija Živkovića, pa ne bi bilo iznenađenje da priliku na desnom boku dobije Lazar Ranđelović, iako je naknadno pozvan od strane bivšeg selektora Stojkovića. Na lijevoj strani je Filip Kostić, ali je meč protiv Albanije bio izuzetno naporan za njega - možda ga odmijeni Stefan Mitrović koji je u finišu meča protiv Allbanije igrao po desnom boku. Lijevo mu više odgovara.

Mjesto u timu "kupio" je partijom na stadionu Dubočica Aleksandar Stanković, a pored njega bi mogao da zaigra Ognjen Ugrešić, koji već nekoliko nedjelja čeka debitantski nastup za seniorsku selekciju Srbije. U konkurenciji je i nešto defanzivniji Vanja Dragojević, još jedan talentovani fudbaler Partizana, ali se očekuje da Srbija krene ofanzivnije na ovom meču.

Odatle i ideja da se ne mijenja napad. Lazar Samardžić kao organizator igre, iza Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića koji će pokušati da donesu Srbiji pobjedu. Nema Luke Jovića, koji je peti igrač na kojeg Mirković ne može da računa, a bio je na ovom okupljanju. Umjesto njega, šansu sa klupe čekaće Andrej Ilić i Mihajlo Cvetković.

Dakle, da rezimiramo, ovo bi mogao da bude sastav Srbije za Andoru: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Ranđelović, Ugrešić, Stanković, Mitrović - Samardžić - Vlahović, Mitrović.