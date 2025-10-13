logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bata Mirković dva dana nije spavao zbog reprezentacije: Kad je Srbija pozvala, odmah krenuo na put

Bata Mirković dva dana nije spavao zbog reprezentacije: Kad je Srbija pozvala, odmah krenuo na put

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vršilac dužnosti na mjestu selektora Srbije Zoran Mirković održao konferenciju za medije.

Zoran Mirković najavio meč Andora Srbija Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine utakmicom protiv Andore, a nacionalni tim na tom meču vodiće Zoran "Bata" Mirković. Selektor mlade reprezentacije biće vršilac dužnosti nakon što je Dragan Stojković Piksi ponudio ostavku i istakao da neće putovati sa ekipom na ovo gostovanje.

Prvi put kao selektor A reprezentacije, iako ovaj tim nije on birao, Mirković se obratio iz Andore. Tamo je stigao nakon dva dana puta iz Rumunije, a ovih dana najviše mu fali vrijeme za rad sa ekipom i vrijeme da spava, jer je u ovim okolnostima to bilo nemoguće da uradi!

"Utakmica dolazi poslije našeg negativnog rezultata, bolnog poraza. Andora je otvarila dobar rezultat protiv Letonije. Nemamo prostora za loš rezultat i kiks. Matematika postoji, dok postoji mi se nadamo. Prva u nizu utakmica je protiv Andore. Momci su svjesni situacije. Spremni su da pobjedimo", rekao je Zoran "Bata" Mirković, vršilac dužnosti na mjestu selektora Srbije.

Igračima koje je zatekao u nacionalnom timu poručio je da su porazi sastavni dio fudbala, ali da moraju da odreaguju na njih. Uostalom, takav je karakter borbeni defanzivac svojevremeno prikazivao na terenu, tokom igračkih dana.

"Fudbal je satkan od pobjeda i poraza, kao i život. Rekao sam im kad smo se vidjeli prvi put da u životu i sportu ne mogu da budu samo pobjede, tu su i porazi. Treba doživjeti i poraz, odreagovati na pravi način. To je svojevrsna provjera karaktera, od čega smo satkani. Smatram da je naša selekcija izvanredna grupa, skup pravih momaka i muškaraca. Mislim da će odreagovati na pravi način. Ja ovo smatram jednim danom na poslu, ne doživljavam kao vruć krompir ili buket cvijeća", rekao je novi selektor.

Piksi je na konferenciji u Leskovcu najavio da će njegovi pomoćnici Goran Đorović i Bratislav Živović voditi nacionalni tim na ovom gostovanju, ali je Fudbalski savez Srbije nakon toga "prekomandovao" Zorana Mirkovića i njegov stručni štab. Oni su sa okupljanja mlade reprezentacije krenuli ka Pirinejima.

"Znate da je faktor vremena bio najveći protivnik. Za sve nas, pogotovo stručni štab. Mi smo imali turbulentnih 24 sata od momenta kad smo saznali za odluku ljudi iz Fudbalskog saveza, pa dok smo došli. Praktično 48 sati nismo imali san. Iz Arada u Rumunije smo došli u Suboticu, pa za Niš i došli smo ovdje. Nismo imali vremena da mijenjamo ništa, gledali smo da se uklopimo u njihovu rutinu. Oni igraju i istom sistemu duži niz godina. Nemoguće je bilo promijeniti, gledali smo da se prilagodimo trenutnoj situaciji. Otpali su Živković i Jović, Bleki Milenković je otišao ranije, dvojica golmana imaju problema sa zdravljem. Više smo radili na konkretnim stvarima, koje ćemo imati na utakmici", zaključio je Mirković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Zoran Mirković Srbija Mundijal 2026 Svjetsko prvenstvo kvalifikacije Andora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC