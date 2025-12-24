Roma dobija novi stadion: Projekat spreman, cilj - domaćinstvo utakmica EURO 2032

Stadion u Pjetralati trebalo bi da bude uvršten među potencijalne objekte na kojima će biti igrane utakmice Evropskog prvenstva 2032. godine.

Izvor: X/AS Roma

Roma je predala projekat za svoj novi stadion, koji će imati "monumentalnu triribnu Kurva Sud" za svoje najvatrenije pristalice, kao i "ikoničnu arhitekturu inspirisanu rimskom tradicijom".

Projekat za novi stadion je dostavljen, saopštio je klub u zvaničnoj izjavi.

"AS Roma sa zadovoljstvom objavljuje da je predat PFTE (Tehničko-ekonomska studija izvodljivosti) za novi stadion, ključni korak koji Klub približava realizaciji jedne od najambicioznijih i najmodernijih sportskih infrastruktura u Evropi", navedeno je iz rimskog kluba.

"Predati projekat, koji prethodi fazi konačnog dizajna, predstavlja rezultat detaljnog rada sprovedenog uz tehničku preciznost, pažnju prema održivosti i jasnu viziju: da se gradu Rimu i njegovim navijačima ponudi objekat dostojan njihove istorije, strasti i budućnosti."

Izvor: bestino/Shutterstock

Novi stadion će imati:

Monumentalnu Kurvu Sud, najveću u Evropi, osmišljenu kao srce stadiona i simbol rimske strasti

Ikoničnu arhitekturu inspirisanu rimskom tradicijom, sa savremenim linijama i snažnom vezom sa lokalnim okruženjem

Moderne, multifunkcionalne prostore namijenjene događajima nevezanim za Romu

Ciljane inicijative za unapređenje mobilnosti, usluga, ekološke održivosti i urbane integracije, sa ciljem stvaranja referentnog sportskog i društvenog centra za glavni grad

"AS Roma želi da uputi posebnu i ličnu zahvalnost gradonačelniku Robertu Gualtijeriju na podršci, dostupnosti i kontinuiranoj saradnji, koje su omogućile ovaj ključni korak", dodaje se sa "Olimpika".

Gdje će Roma graditi novi stadion?

Izvor: Shutterstock

Stadion će biti izgrađen u naselju Pjetralata, u istočnom dijelu Rima.

"AS Roma takođe zahvaljuje institucijama Rima, lokalnim vlastima i svim uključenim akterima na zajedničkom radu, koji će se nastaviti i u narednim mjesecima. Značaj projekta, po obimu, modernosti stadiona, potencijalnom urbanom uticaju i planiranoj dinamici realizacije, omogućio je da stadion u Pjetralati bude uvršten među potencijalne objekte domaćine Evropskog prvenstva 2032", naglašava se u saopštenju Rimljana.