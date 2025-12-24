Roma dobija novi stadion: Projekat spreman, cilj - domaćinstvo utakmica EURO 2032

Stadion u Pjetralati trebalo bi da bude uvršten među potencijalne objekte na kojima će biti igrane utakmice Evropskog prvenstva 2032. godine.
Roma je predala projekat za svoj novi stadion, koji će imati "monumentalnu triribnu Kurva Sud" za svoje najvatrenije pristalice, kao i "ikoničnu arhitekturu inspirisanu rimskom tradicijom".
Projekat za novi stadion je dostavljen, saopštio je klub u zvaničnoj izjavi.
"AS Roma sa zadovoljstvom objavljuje da je predat PFTE (Tehničko-ekonomska studija izvodljivosti) za novi stadion, ključni korak koji Klub približava realizaciji jedne od najambicioznijih i najmodernijih sportskih infrastruktura u Evropi", navedeno je iz rimskog kluba.
"Predati projekat, koji prethodi fazi konačnog dizajna, predstavlja rezultat detaljnog rada sprovedenog uz tehničku preciznost, pažnju prema održivosti i jasnu viziju: da se gradu Rimu i njegovim navijačima ponudi objekat dostojan njihove istorije, strasti i budućnosti."Izvor: bestino/Shutterstock
Novi stadion će imati:
- Monumentalnu Kurvu Sud, najveću u Evropi, osmišljenu kao srce stadiona i simbol rimske strasti
- Ikoničnu arhitekturu inspirisanu rimskom tradicijom, sa savremenim linijama i snažnom vezom sa lokalnim okruženjem
- Moderne, multifunkcionalne prostore namijenjene događajima nevezanim za Romu
- Ciljane inicijative za unapređenje mobilnosti, usluga, ekološke održivosti i urbane integracije, sa ciljem stvaranja referentnog sportskog i društvenog centra za glavni grad
"AS Roma želi da uputi posebnu i ličnu zahvalnost gradonačelniku Robertu Gualtijeriju na podršci, dostupnosti i kontinuiranoj saradnji, koje su omogućile ovaj ključni korak", dodaje se sa "Olimpika".
Gdje će Roma graditi novi stadion?Izvor: Shutterstock
Stadion će biti izgrađen u naselju Pjetralata, u istočnom dijelu Rima.
"AS Roma takođe zahvaljuje institucijama Rima, lokalnim vlastima i svim uključenim akterima na zajedničkom radu, koji će se nastaviti i u narednim mjesecima. Značaj projekta, po obimu, modernosti stadiona, potencijalnom urbanom uticaju i planiranoj dinamici realizacije, omogućio je da stadion u Pjetralati bude uvršten među potencijalne objekte domaćine Evropskog prvenstva 2032", naglašava se u saopštenju Rimljana.