Banjalučani nakon dramatičnog kraja slavili u Trebinju, Dušan Makitan čovjek odluke

KK Borac Banja Luka ostvario pobjedu u Hercegovini.

KK Borac Banja Luka je nakon dramatične završnice stigao do pobjede na uvijek neugodnom gostovanju u Trebinju.

Banjalučkim košarkašima je pripala prva dionica, razlikom od devet poena (12:21). U pojedinim trenucima meča prednost izabranika Marka Šćekića bila je i dvocifrena (33:43), ali je Leotar uspio da uvede duel u dvorani "Miloš Mrdić" u neizvjestan finiš.

Sredinom posljednjeg kvartala, Trebinjci su bili u vođstvu od tri poena (69:66), ali je banjalučki tim serijom 9:2 stigao do plus četiri (71:75), na tri minuta do kraja.

Na kraju je čovjek odluke bio Dušan Makitan, koji je gostima donio pobjedu sa linije za slobodna bacanja. Prvo je realizovao oba "penala" za 77:80, a onda jedno za konačnih 79:81.

Dejan Šakotić tada nije uspio da izjednači, na drugoj strani je šut za tri poena promašioTajron Heris, da bi meč bio zaključen promašajem Nemanje Milidragovića van linije od 6.75 metara, kojim bi domaćin stigao do pobjede.

Pomenuti Makitan je u trijumfu gostiju učestvovao sa 15 poena i 11 skokova. Isti broj poena postigao je i Dušan Tanasković, dok je prvi strijelac tima bio Darko Talić sa 19.

Sejvion Luis se u domaćem taboru zaustavio na 24 poena, dok je Marko Marković upisao 18.

