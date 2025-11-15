logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučani nakon dramatičnog kraja slavili u Trebinju, Dušan Makitan čovjek odluke

Banjalučani nakon dramatičnog kraja slavili u Trebinju, Dušan Makitan čovjek odluke

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

KK Borac Banja Luka ostvario pobjedu u Hercegovini.

Košarka Borac pobijedio Leotar u Trebinju Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka je nakon dramatične završnice stigao do pobjede na uvijek neugodnom gostovanju u Trebinju.

Banjalučkim košarkašima je pripala prva dionica, razlikom od devet poena (12:21). U pojedinim trenucima meča prednost izabranika Marka Šćekića bila je i dvocifrena (33:43), ali je Leotar uspio da uvede duel u dvorani "Miloš Mrdić" u neizvjestan finiš.

Sredinom posljednjeg kvartala, Trebinjci su bili u vođstvu od tri poena (69:66), ali je banjalučki tim serijom 9:2 stigao do plus četiri (71:75), na tri minuta do kraja.

Na kraju je čovjek odluke bio Dušan Makitan, koji je gostima donio pobjedu sa linije za slobodna bacanja. Prvo je realizovao oba "penala" za 77:80, a onda jedno za konačnih 79:81.

Dejan Šakotić tada nije uspio da izjednači, na drugoj strani je šut za tri poena promašioTajron Heris, da bi meč bio zaključen promašajem Nemanje Milidragovića van linije od 6.75 metara, kojim bi domaćin stigao do pobjede.

Pomenuti Makitan je u trijumfu gostiju učestvovao sa 15 poena i 11 skokova. Isti broj poena postigao je i Dušan Tanasković, dok je prvi strijelac tima bio Darko Talić sa 19.

Sejvion Luis se u domaćem taboru zaustavio na 24 poena, dok je Marko Marković upisao 18.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac Košarkaška liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC