Prvi "jadranski" poraz Borca: Zlatibor bolji od banjalučkih "crveno-plavih"

Prvi "jadranski" poraz Borca: Zlatibor bolji od banjalučkih "crveno-plavih"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

U trećem kolu ABA 2 lige Banjalučani doživjeli prvi neuspjeh.

Zlatibor - Borac Izvor: ABA 2/KK Zlatibor Mozzart/Nikola Jokić

Zlatibor je savladao Borac 85:77 i tako Banjalučanima nanio prvi ovosezonski poraz u ABA 2 ligi.

Banjalučki "crveno-plavi" slavili su u prva dva meča sezone, protiv Podgorice i Heliosa, ali nisu imali snage da u Čajetini produže pobjedničku seriju.

ZLATIBOR - BORAC 85:77 (28:23, 24:21, 15:11, 18:22)

Domaćin je bio bolji u većem dijelu meča, napravio solidnu prednost uoči odlučujućeg kvartala, u kojem su Banjalučani tek uspjeli da smanje zaostatak i ublaže poraz.

Ni odlična partija i 22 poena Tajrona Herisa nisu bili dovoljni Borcu da izbjegne poraz, a osim Amerikanca, dvocifren učinak imali su Dušan Makitan, koji je ubacio 15 poena, dok su Darko Talić i Dušan Tanasković dodali po 10.

Izvor: ABA 2/KK Zlatibor Mozzart/Nikola Jokić

Kod Čajetinaca šestorica su završila meč sa deset i više poena. Najefikasniji sa po 13 bili su Stefan Savić i Ivan Smiljanić, po 11 su ubacili Trevor Mur, Terens Hanter-Vitfild i Mario Džermejn Lejsi junior, a poen manje dodao je Matej Čibej.

Borac sada ima skor 2-1 u Drugoj ABA ligi i pokvario je položaj na tabeli. U narednom kolu tim Marka Šćekića 9. decembra ugostiće Vojvodinu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

KK Borac KK Zlatibor Druga ABA liga

