Crveno-plavi poslije drame do treće pobjede: Banjalučani morali da igraju produžetak protiv Orlovika

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Ekipa iz Banjaluke ostvarila je, uz dosta muke, treću pobjedu.

Košarka liga BiH Borac Orlovik Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka morao je da igra produžetak protiv Orlovika kako bi došao do treće uzastopne pobjede u Ligi BiH. Ekipa Marka Šćekića dočekala je tim iz Žepča u dvorani u Laktašima, a morala je da prođe kroz dramu kako bi uknjižila pobjedu rezultatom 87:81.

Poenima veterana Rame Rizvića, Orlovik je deset sekundi prije kraja došao do plus dva (74:76). Nakon tajm-auta, banjalučki tim je krenuo u posljednji napad, koji je prekršajem nad Darkom Talićem presjekao Emir Ahmedović dvije sekunde prije kraja.

Bio je Orlovik u bonusu, pa je plejmejker crveno-plavih stao na liniju za slobodna bacanja, oba puta bio precizan i uveo meč u produžetak, u kojem su igrači iz Banjaluke prikazali više koncentracije i poslije Zrinjskog (80:100) i Slavije (70:81), savladali i trećeg rivala u bh. prvenstvu od starta sezone.

Upravo je Talić bio najistaknutiji u domaćem taboru, postigavši 27 poena, uz stopostotnu uspješnost u šutevima za jedan poen (10/10), dok je drugi strijelac KK Borac Banja Luka u ovom susretu bio Dušan Tanasković sa 20 poena. Orlovik je predvodio Anes Podojak sa 17 poena, Ramo Rizvić i Vasilije Knežević uknjižili su po 12 poena, dok je Emir Ahmedović dodao 11.

Naredni meč u Ligi BiH igrači Marka Šćekića igraće prvog novembra, kada će ugostiti ekipu Radničkog iz Lukavca.



(mondo.ba)

