Crveno-plavi poslije drame do treće pobjede: Banjalučani morali da igraju produžetak protiv Orlovika

Ekipa iz Banjaluke ostvarila je, uz dosta muke, treću pobjedu.

Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka morao je da igra produžetak protiv Orlovika kako bi došao do treće uzastopne pobjede u Ligi BiH. Ekipa Marka Šćekića dočekala je tim iz Žepča u dvorani u Laktašima, a morala je da prođe kroz dramu kako bi uknjižila pobjedu rezultatom 87:81.

Poenima veterana Rame Rizvića, Orlovik je deset sekundi prije kraja došao do plus dva (74:76). Nakon tajm-auta, banjalučki tim je krenuo u posljednji napad, koji je prekršajem nad Darkom Talićem presjekao Emir Ahmedović dvije sekunde prije kraja.

Bio je Orlovik u bonusu, pa je plejmejker crveno-plavih stao na liniju za slobodna bacanja, oba puta bio precizan i uveo meč u produžetak, u kojem su igrači iz Banjaluke prikazali više koncentracije i poslije Zrinjskog (80:100) i Slavije (70:81), savladali i trećeg rivala u bh. prvenstvu od starta sezone.

Upravo je Talić bio najistaknutiji u domaćem taboru, postigavši 27 poena, uz stopostotnu uspješnost u šutevima za jedan poen (10/10), dok je drugi strijelac KK Borac Banja Luka u ovom susretu bio Dušan Tanasković sa 20 poena. Orlovik je predvodio Anes Podojak sa 17 poena, Ramo Rizvić i Vasilije Knežević uknjižili su po 12 poena, dok je Emir Ahmedović dodao 11.

Naredni meč u Ligi BiH igrači Marka Šćekića igraće prvog novembra, kada će ugostiti ekipu Radničkog iz Lukavca.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)