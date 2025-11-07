Prvi poraz Banjalučana u sezoni: Sjajna partija Emana Šertovića, Promo nadigrao "crveno-plave"

KK Borac Banja Luka upisao je prvi poraz nakon šest vezanih pobjeda.

Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka upisao je večeras prvi poraz u sezoni.

Izabranici Marka Šćekića su trijumfovali u prve četiri utakmice u Ligi BiH, kao i u prva dva meča u ABA 2 ligi, ali su ovog petka naletjeli na "tvrd orah". Ubjedljivo ih je, u Donjem Vakufu, porazio Promo, rezultatom 81:70.

Ključ pobjede Proma leži u dvije stvari – sjajno odigranoj trećoj četvrtini i odličnoj partiji Emana Šertovića.

Nakon što su igrači u crveno-plavim dresovima imali dva poena prednosti nakon prve dvije dionice (37:39), Promo je zagospodario terenom i treći kvartal riješio rezultatom 30:16, za plus 14 (67:53) pred završnih 10 minuta, što je za goste, ispostavilo se, bilo nedostižno.

Pomenuti Šertović, koji je odmarao manje od minuta na ovoj utakmici, postigao je 29 poena, od čega 5 trojki iz 7 pokušaja, čemu je dodao i 10 skokova, uz 4 asistencije. Dvocifren broj poena u domaćem taboru večeras je postigao još samo Benjamin Smail Zečić, koji je u trijumfu učestvovao sa 13 poena.

Banjalučane je predvodio Dušan Makitan sa 20 poena i 8 skokova, dok je Darko Talić učinku od 15 poena dodao po 5 skokova i asistencija.

(mondo.ba)