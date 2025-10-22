Borac gazi redom! Serija 17:0 u posljednjoj četvrtini za pobjedu protiv Heliosa!

Tim iz Domžala imao dvocifrenu prednost, Borac stigao i prestigao rivala, a onda maestralnom igrom u finišu upisao drugu pobjedu u Drugoj ABA ligi.

Izvor: Druga ABA liga/KK Borac Wwin

Furiozni Borac gazi!

U odlučujućoj četvrtini, serijom 17:0, banjalučki košarkaši razmontirali su Helios Domžale i stigli do drugog trijumfa u Drugoj ABA ligi - 79:70.

BORAC - HELIOS 79:70 (24:31, 21:12, 10:18, 24:9)

U prvom domaćem meču ove sezone, koji je imao humanitarni karakter (sav novac od prodaje ulaznica biće proslijeđen porodici Krstić iz Ratkova), raspoloženi gosti dugo su imali vođstvo, ali je publika u "Boriku" na kraju zadovoljna napustila dvoranu.

Borac je imao uvodnih 3:0, a onda su gosti iz Slovenije preuzeli konce igre u svoje ruke. Prednost Heliosa već u sedmom minutu bila je dvocifrena (15:25), a na prvu veću pauzu otišli su s vođstvom 31:24.

Kako pomoći Krstićima? Pozivom na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (cijena poziva 3 КM), uplatom na račun: 5620128130024158 ili uplatom na Paypal: www.srbizasrbe.org/paypal-republika-srpska

Mnogo manje poena viđeno je u drugoj četvrtini. Sredinom ovog kvartala više od tri minuta nijedna ekipa nije uspjela da poentira, a prednost slovenačkog tima počela je da se topi. Dva minuta prije kraja prvog poluvremena "crveno-plavi" stigli su do izjednačenja (41:41), a onda i poveli i na pauzu između dva poluvremena otišli s minimalnim vođstvom 45:43.

Tajris Heris predvodio je Banjalučane u prvih 20 minuta sa 11 poena, dok su po devet dodali Dušan Tanasković i Darko Talić. Jon Dolničar, kojeg je trener Borca Marko Šćekić nahvalio u najavi meča, u prvom poluvremenu ubacio je 14 poena, uz samo jedan promašen šut i tri asistencije.

Izvor: Druga ABA liga/KK Borac Wwin

Bolje su gosti ušli u nastavak, te vratili rezultatski plus na svoju stranu (47:52). Ništa nije polazilo za rukom Šćekićevim izabranicima, koji su u trećoj četvrtini ubacili samo deset poena. Mada ni gosti nisu briljirali, iskoristili su loše momente Banjalučana, te odlučujući period igre dočekali sa "plus šest" - 61:55.

U četvrtom minutu četvrte četvrtine Heris je pogodio uz faul (realizovao i slobodno bacanje), pa je Borac stigao na posjed zaostatka (61:63). Uhvatio je zalet tada banjalučki tim, napravljena je serija ukupno 11:0, pa je na semaforu pet minuta prije kraja stajalo 69:63.

Sijevnula je trojka Balše Mirotića, zatim i poeni Herisa sa linije penala za maksimalnih 75:63 i ukupnu seriju 17:0. Skoro šest minuta gosti su bili bez poena, a ukupno su za osam minuta četvrte četvrtine ubacili samo dva!

U posljednjih 120 sekundi tim iz Domžala nije imao snage da se približi rivalu, pa je Borac na kraju slavio 79:70.

Balša Mirotić na kraju je bio najefikasniji sa 18 poena i 12 skokova, dok je dabl-dabl učinak upisao i Dušan Makitan (11 poena, 12 skokova). Heris je, kao i Mirotić, imao 18 poena, uz pet asistencija, a dvocifren učinak zabilježio je i Dušan Tanasković (11 poena, uz sedam uhvaćenih lopti). Dolničar je kod Heliosa na kraju imao 22 poena, Malovčić 15, a Zemljič poen manje.

Podsjetimo, Borac je ovim trijumfom zadržao stoprocentan učinak u sezoni. U bh. prvenstvu slavio je protiv Zrinjskog i Slavije, dok je u regionalnoj ligi porazio Podgoricu. Sve tri pomenuta susreta "crveno-plavi" igrali su u gostima.