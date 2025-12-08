Neka bude Borčeva "treća sreća" protiv Vojvodine: Simbioza košarke i pozorišta, ali i veza s Nikolom Mirotićem

Košarkaši Borca dočekuju u utorak od 20 časova novosadsku Vojvodinu u derbiju četvrtog kola Druge ABA lige.

Banjalučani i Novosađani su u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja ostvarili učinak od po dvije pobjede i jednog poraza, pa se sutra u dvorani "Borik" očekuje dobra i neizvjesna utakmica.

Trener crveno-plavih Marko Šćekić, koji je u karijeri branio boje novosadske ekipe, pohvalno je govorio o predstojećem protivniku, koji se nalazi u odličnoj formi - pet vezanih pobjeda. Njegov tim će biti dodatno motivisan s obzirom da su u dosadašnje dvije međusobne utakmice u ABA ligi 2, jednom u Širokom Brijegu, a drugi put u Banjaluci, slavili novosadski košarkaši.

"Imaju pet uzastopnih pobjeda u svim takmičenjima, u ABA 2 ligi su na 2-1 i sigurno su jedan od glavnih kandidata za titulu. Imaju širok i kvalitetan roster, igrače sa iskustvom iz ABA 1 lige. Očekujem veoma težak meč, ali uz pomoć naših navijača vjerujem da možemo do pobjede. Neka bude 'treća sreća'", rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, problem banjalučkog kluba je bio podatak da prije sinoćnjeg meča i pobjede na Palama protiv Jahorine, Borac nije 21 dan odigrao nijednu utakmicu.

"Trebali smo da odigramo neke prijateljske utakmice u reprezentativnoj pauzi, međutim, timovi su nam otkazali, pa je meč protiv Jahorine bio prvi poslije 15. novembra. Zadovoljan sam rezultatom utakmice na Palama, nisam posebno zadovoljan igrom, ali sve u svemu sam zadovoljan", dodao je trener Banjalučana.

Košarkaš crveno-plavih Balša Mirotić takođe je pohvalio Novosađane, ali i istakao da Borac ide na pobjedu.

"Vojvodina jako dobro trči i igra u tranziciji - tu moramo biti maksimalno koncentrisani. Imamo samo jedan dan da se pripremimo, ali daćemo sve od sebe. Nadamo se punoj dvorani i pobjedi na domaćem terenu", istakao je Mirotić.

Borac i DIS - simbioza košarke i pozorišta

Na današnjoj konferenciji za medije predstavljena je saradnja KK Borac i DIS pozorišta mladih Banjaluka, koji povodom 34. rođendana postavlja predstavu "Sekunde 35" Nebojše Romčevića.

Predstava prati život dvojice košarkaša kroz različite faze karijere, od 12-godišnjih dječaka do profesionalaca, pojasnila je Jelena Marković, portparol i producent DIS teatra.

"Kada smo pročitali tekst, odmah nam se nametnulo da je Borac idealan partner. Priča je o košarci, o mladim sportistima, o uspjesima i padovima. Želimo da sport i kultura idu rame uz rame i da zajedno promovišemo Banjaluku", rekla je Marković i dodala da je premijera zakazana za 22. decembar u DIS teatru.

Prvih 50 kupaca ulaznica za sutrašnju utakmicu između Borca i Vojvodine dobijaju na poklon gratis kartu za premijeru predstave "Sekunde 35".

Borac i DIS su na kraju zajednički još jednom pozvali Banjalučane i ljubitelje košarke da dođu na meč protiv Voše i osiguraju besplatnu ulaznicu za predstavu, koja je jedinstven spoj sporta i kulture u Banjaluci.

Šta vam dođe Nikola Mirotić a da nije sto maraka?

Košarkaš Olimpije iz Milana Nikola Mirotić.

Na pitanje da li je Balša u rodbinskim vezama sa košarkašem Monaka Nikolom Mirotićem, koji je ostvario fantastičnu i NBA karijeru (Čikago, Nju Orleans, Milvoki), odgovorio je potvrdno.

"Mirotić je moj brat od strica. Znači moj i njegov otac su rođena braća", istakao je Mirotić, kojem smo poželjeli da ostvari barem upola dobru karijeru kao njegov stariji brat od strica.

