Skandal oko ulaznica za meč "zmajeva": Ministar iz Sarajeva optužio i obavještajne službe iz Srbije?!

Skandal oko ulaznica za meč "zmajeva": Ministar iz Sarajeva optužio i obavještajne službe iz Srbije?!

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda povodom problema oko raspodjele ulaznica za utakmicu Bosne i Hercegovine i Rumunije u kvalifikacijama za Mundijal optužio i obavještajne strukture Srbije.

Skandal oko ulaznica za meč "zmajeva": Ministar iz Sarajeva optužio i obavještajne službe iz Srbije? Izvor: MONDO

Burno je u fudbalskoj Bosni i Hercegovini pred utakmicu sa Rumunijom 15. novembra na zeničkom "Bilinom polju" zbog problema s ulaznicama. Tri dana kasnije, "zmajevi" će gostovati u Austriji u ključnim mečevima za plasman na Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Nakon što je Fudbalski savez BiH odbio da proda karte navijačkoj grupi "BH Fanaticos", a kasnije i udruženju "Ljuti Krajišnici" za meč protiv Rumuna, uslijedile su brojne reakcije.

"BH Fanaticos" su javno istakli da su postali "nepoželjni" zbog kritika prema rukovodstvu Saveza, koje je prema tvrdnjama sarajevskih medija formiralo novo navijačko udruženje - "BH Hooligans" uz podršku izvjesnog Admira Arnautovića Šmrka. U pitanju je navodni muzički producent i menadžer, koji je osumnjičen za organizovani kriminal vezan za prodaju narkotika.

Novoformirano udruženje se takođe javno solidarisalo sa "BH Fanatikosima" i "Ljutim Krajišnicima" uz konstataciju da ako na tribinama nema mjesta za njih, onda nema ni za "BH Hooligans".

Čak se otišlo toliko daleko da su navijači BiH najavili mogućnost bojkota utakmice protiv Rumunije.

Ovim povodom oglasio se na društvenim mrežama i kapiten "zmajeva" Edin Džeko, koji je istakao da su "BH Fanatikosi" uvijek bili najasnažniji vjetar u leđa, ali i dodao da njega, kao fudbalera, "najviše interesuje ono što se dešava na terenu", što je u komentarima na društvenim mrežama naišlo na žestoke kritike.

Ipak, korak dalje u skandalu oko ulaznica, dao je kantonalni ministar kulture i sporta u Sarajevu Kenan Magoda, koji je na Fejsbuk obraćanju optužio čak i obavještajne strukture u Srbiji.

"Ovo što danas gledamo, da FSBiH odbija prodati karte 'BHFanatikos' i 'Ljutim Krajišnicima', nije ništa drugo nego pokušaj da se utiša autentičan glas navijača i da se sport pretvori u alatku moći.

To nema veze sa sportom. To je projekat kontrole, interesa i uticaja, u kojem, nažalost, učestvuju prema mojim saznanjima obavještajne strukture iz Srbije. I zato ovo nije samo fudbalska utakmica, ovo je borba za čast, identitet i slobodu bh. sporta", napisao je između ostalog Magoda.



(MONDO)

