Barbarez objavio spisak "zmajeva" za mečeve odluke: Vraća se Amir Hadžiahmetović, pozvan i jedan debitant

Selektor BiH odredio je na koga računa za duele sa Rumunijom (15. novembar) i Austrijom (18. novembar).

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za posljednje mečeve u sklopu kvalifikacija za Mundijal 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku. "Zmajevi" će 15. novembra na "Bilinom polju" dočekati selekciju Rumunije, dok će tri dana kasnije na "Ernst Hapelu" biti gosti Austrije.

Na spisku se nalaze Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić, Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Nujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Denis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Samed Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković.

Na listi za pretpozive su Luka Menalo, Adrian Leon Barišić, Ifet Đakovac, Dino Beširović, Dario Šarić, Nail Omerović i Riad Bajić.

"Očekuju nas važne utakmice koje će donijeti konačan epilog ovih kvalifikacija. Veoma smo motivisani pred okupljanje i utakmice koje mogu mnogo toga da nam donesu. Imamo šansu da napravimo nešto veliko, šansu koju smo sami stvorili i zaslužili. Raduje nas povratak Seada Kolašinca nakon duže pauze koju je imao. Vjerujem da će biti spreman jer je on igrač koji veoma bitan za naš tim. Poslije povrede se vraća i Arjan Malić koji je već pokazao da se možemo i na njega osloniti, a odlučili smo da vratimo u reprezentaciju i Amira Hadžiahmetovića. Uz to imamo i jednog debitanta, Emira Karića kojeg smo pratili duže vrijeme. Sve u svemu, očekujem od ova 24 igrača da odgovore zadatku na najbolji način, a siguran sam da i oni sa velikim ambicijama i samopouzdanjem dočekuju važne utakmice sa Rumunijom i Austrijom", rekao je Barbarez, koji će pres-konferenciju pred novembarski ciklus kvalifikacija održati 10. novembra u 13.00 časova u prostorijama FS BiH.

Bosna i Hercegovina se pred posljednja dva kola kvalifikacija nalazi na drugom mjestu sa 13 bodova iz šest utakmica. Austrija je predvodnik kvalifikacione grupe sa dva boda više, a poslije "zmajeva" su Rumunija (10), Kipar (7) i San Marino (0).

Direktan plasman na Svjetsko prvenstvo izboriće prvoplasirana ekipa, dok će drugoplasirana morati u baraž.

