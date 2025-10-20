Odbio reprezentacije BiH i Engleske, a izabrao Sloveniju: "Znam da sam za neke izdajnik"

Haris Vučkić je objasnio svoju odluku da zaigra za Sloveniju, a ne Bosnu i Hercegovinu. I pritom je otkrio da je imao ponudu Engleske.

Odavno nije Haris Vučkić na najvišem nivou i polako u Domžalama završava karijeru, a sada se oglasio povodom svoje odluke da nastupa za Sloveniju na reprezentativnom nivou.

Rođen u Ljubljani, od roditelja Mirsade i Mirsada porijeklom iz Bosne i Hercegovine, imao je čak ponudu Engleske da nastupi za njih u vrijeme kada je igrao u Njukaslu. Ipak, kada je dobio i poziv Bosne 2011. godine odbio ga je. Jasno mu je šta to znači...

"I BiH je htjela da igram za nju, ali nisam bio vezan za Bosnu i Hercegovinu. Mogao sam da budem izdajnik. Zapravo, u očima nekih, ja sam izdajnik u Bosni i Hercegovini jer je nisam odabrao. Da jesam, bio bih izdajnik u Sloveniji. Ne možete svima da ugodite, uvijek ću za nekoga da budem loš momak​", rekao je Vučkić u intervjuu za "Ekipu".

"Htjeli su me da me "ukradu" u reprezentativnom smislu. Nakon nekoliko godina, mogao sam da imam priliku da igram za Englesku, ali selektor Matjaž Kek me je brzo pozvao u reprezentaciju Slovenije. Za mene nikada nije bilo pitanje za koju ću državu igrati. Slovenija mi je dala sve. Rođen sam u Sloveniji. Odrastao i ovdje sam počeo da igram", rekao je Vučkić.

Ko je Haris Vučkić?

Rođen je u Ljubljani gdje su njegovi roditelji došli 1985. godine, a nakon samo jedne sezone u Domžalama kupio ga je Njukasl. Igrao je tu osam godina, mada je uglavnom išao na pozajmice - u Kardif, Roteram, Rendžćers i Bredford. Zatim je potpisao za Tvente, igrao je dvije godine za Saragosu, dvije sezone za RIjeku, pa se poslije Tajlanda vratio u Sloveniju. Za seniorski tim svoje zemlje odigrao je 12 mečeva i dao pet golova.

