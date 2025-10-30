Kerim Alajbegović na meti velikana – Leverkuzen ga može vratiti za 10 miliona evra

Kerim Alajbegović blista u Salcburgu sa šest golova i jednom asistencijom, dok Leverkuzen ima pravo da ga otkupi za 8–10 miliona evra.

Mladi bh. fudbaler Kerim Alajbegović nastavlja da impresionira u dresu RB Salcburga, gdje je već postigao šest golova i upisao jednu asistenciju u sezoni 2025/26. Samo nekoliko mjeseci nakon prelaska iz Bajer Leverkusena, Alajbegović je postao jedno od najvećih otkrića austrijske Bundeslige.

Njegove sjajne partije nisu prošle nezapaženo – za osamnaestogodišnjeg napadača interesovanje pokazuju brojni evropski klubovi, među kojima su Porto, Mančester junajted i Čelsi, prenosi Skaj sport.

Ipak, Leverkuzen, njegov bivši klub, nije zatvorio vrata mogućem povratku. Austrijski mediji otkrivaju da je Bajer u transfer ugovorio pravo otkupa (buy-back klauzulu), koja im omogućava da ga vrate u svoje redove za iznos između osam i deset miliona evra, i to do određenog roka. Visina otkupne klauzule zavisi od minutaže koju Alajbegović bude ostvario u tekućoj sezoni.

Kerim Alajbegović na treningu reprezentacije BiH.

Osim toga, Leverkusen ima i tzv. “Matching Right”, odnosno pravo da izjednači ponudu bilo kojeg kluba koji pošalje zvaničnu ponudu Salcburgu. Primjera radi, ako neko ponudi sedam miliona evra, Bajer može izjednačiti ponudu i dobiti prednost u pregovorima.

Podsjetimo, Alajbegović je prošlog ljeta prešao u Salcburg za dva miliona eura, a od tada je postao jedan od ključnih igrača austrijskog šampiona. Nedavno je postigao i svoj četvrti ligaški gol u pobjedi protiv Austrije Beč (3:0), dok je u septembru debitovao za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine golom i asistencijom protiv San Marina.

Njegov uspon pažljivo prate i navijači i skauti širom Evrope – jer sve ukazuje na to da je Bosna i Hercegovina dobila fudbalera svjetske klase u najavi.