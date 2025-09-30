Kerim Alajbegović potpisao dugoročni ugovor sa RB Salcburgom

Kerim Alajbegović, osamnaestogodišnji reprezentativac BiH i fudbaler Red Bul Salcburga, produžio je ugovor sa austrijskim klubom do 2029. godine.
Bosanskohercegovački fudbaler Kerim Alajbegović produžio je saradnju sa austrijskim Red Bul Salcburgom do 30. juna 2029. godine.
Osmanaestogodišnji napadač, rođen u Njemačkoj, ovog ljeta je stigao u Salcburg iz Bajer Leverkuzena. Do sada je odigrao 15 utakmica za "bikove", postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju.
Alajbegović je ujedno i najmlađi fudbaler koji je nastupio i zatresao mrežu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Salcburga poručuju da vjeruju u njegov ogroman potencijal i da mladi napadač ima svijetlu budućnost pred sobom.
"Sa samo 18 godina, Kerim je već pokazao dio svojih kvaliteta u kratkom periodu u Salcburgu i veoma je zadovoljan ovdje! Pred njim je još puno izazova, a uvjereni smo da može dogurati veoma daleko", rekao je sportski direktor kluba Rufen Šreder.
"Ovdje sam dočekan sjajno i od prvog dana sam se osjećao kao kod kuće. Brzo produženje ugovora za mene je veliko priznanje i dodatna motivacija da dam sve od sebe kako bih pomogao FK Red Bul Salcburgu da ostvaruje uspjehe", poručio je Kerim Alajbegović.
Vrijednost mladog fudbalera procijenjena je trenutno na 5 miliona evra prema transfermarktu. Nedavno ga je Opservatorij za proučavanje fudbalskih statističkih podataka (CIES) proglasio za najboljeg mladog fudbalera (do 20 godina) van "liga petice".