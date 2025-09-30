Kerim Alajbegović potpisao dugoročni ugovor sa RB Salcburgom

Kerim Alajbegović, osamnaestogodišnji reprezentativac BiH i fudbaler Red Bul Salcburga, produžio je ugovor sa austrijskim klubom do 2029. godine.

Izvor: Promo/FS BiH

Bosanskohercegovački fudbaler Kerim Alajbegović produžio je saradnju sa austrijskim Red Bul Salcburgom do 30. juna 2029. godine.

Osmanaestogodišnji napadač, rođen u Njemačkoj, ovog ljeta je stigao u Salcburg iz Bajer Leverkuzena. Do sada je odigrao 15 utakmica za "bikove", postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju.

Alajbegović je ujedno i najmlađi fudbaler koji je nastupio i zatresao mrežu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Salcburga poručuju da vjeruju u njegov ogroman potencijal i da mladi napadač ima svijetlu budućnost pred sobom.

"Sa samo 18 godina, Kerim je već pokazao dio svojih kvaliteta u kratkom periodu u Salcburgu i veoma je zadovoljan ovdje! Pred njim je još puno izazova, a uvjereni smo da može dogurati veoma daleko", rekao je sportski direktor kluba Rufen Šreder.

"Ovdje sam dočekan sjajno i od prvog dana sam se osjećao kao kod kuće. Brzo produženje ugovora za mene je veliko priznanje i dodatna motivacija da dam sve od sebe kako bih pomogao FK Red Bul Salcburgu da ostvaruje uspjehe", poručio je Kerim Alajbegović.

Vrijednost mladog fudbalera procijenjena je trenutno na 5 miliona evra prema transfermarktu. Nedavno ga je Opservatorij za proučavanje fudbalskih statističkih podataka (CIES) proglasio za najboljeg mladog fudbalera (do 20 godina) van "liga petice".