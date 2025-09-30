logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kerim Alajbegović potpisao dugoročni ugovor sa RB Salcburgom

Kerim Alajbegović potpisao dugoročni ugovor sa RB Salcburgom

Autor Haris Krhalić
0

Kerim Alajbegović, osamnaestogodišnji reprezentativac BiH i fudbaler Red Bul Salcburga, produžio je ugovor sa austrijskim klubom do 2029. godine.

Kerim Alajbegović potpisao novi ugovor sa Salcburgom Izvor: Promo/FS BiH

Bosanskohercegovački fudbaler Kerim Alajbegović produžio je saradnju sa austrijskim Red Bul Salcburgom do 30. juna 2029. godine.

Osmanaestogodišnji napadač, rođen u Njemačkoj, ovog ljeta je stigao u Salcburg iz Bajer Leverkuzena. Do sada je odigrao 15 utakmica za "bikove", postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju.

Alajbegović je ujedno i najmlađi fudbaler koji je nastupio i zatresao mrežu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Salcburga poručuju da vjeruju u njegov ogroman potencijal i da mladi napadač ima svijetlu budućnost pred sobom.

"Sa samo 18 godina, Kerim je već pokazao dio svojih kvaliteta u kratkom periodu u Salcburgu i veoma je zadovoljan ovdje! Pred njim je još puno izazova, a uvjereni smo da može dogurati veoma daleko", rekao je sportski direktor kluba Rufen Šreder.

"Ovdje sam dočekan sjajno i od prvog dana sam se osjećao kao kod kuće. Brzo produženje ugovora za mene je veliko priznanje i dodatna motivacija da dam sve od sebe kako bih pomogao FK Red Bul Salcburgu da ostvaruje uspjehe", poručio je Kerim Alajbegović.

Vrijednost mladog fudbalera procijenjena je trenutno na 5 miliona evra prema transfermarktu.  Nedavno ga je Opservatorij za proučavanje fudbalskih statističkih podataka (CIES) proglasio za najboljeg mladog fudbalera (do 20 godina) van "liga petice".

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Salcburg Kerim Alajbegović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC